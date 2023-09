Internações por Covid-19 aumentam nos EUA; governo reforça testes e vacinas

As hospitalizações por Covid-19 têm aumentado nos Estados Unidos há meses, com as internações semanais agora mais do que o triplo do que eram há dois meses. Os idosos têm, de longe, as taxas mais altas de hospitalizações por Covid, mas as hospitalizações entre crianças – especialmente entre aquelas com menos de 5 anos – estão aumentando rapidamente.



Mais de 20.500 pessoas nos EUA foram internadas no hospital com Covid-19 durante a semana que terminou em 9 de setembro, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA – cerca de 8% a mais do que na semana anterior.



“Não víamos isso há muitos meses, mas estamos começando a ver pessoas chegando ao hospital gravemente doentes”, disse o analista médico da CNN, Dr. Jonathan Reiner, cardiologista e professor de medicina e cirurgia na Universidade George Washington. “É preciso haver um maior sentido de urgência porque as mortes e as hospitalizações estão a aumentar.”



Por enquanto, as internações continuam concentradas no Sul. A Flórida teve uma taxa de hospitalização mais alta do que qualquer outro estado, seguida por Washington D.C., Arkansas, Alabama, Louisiana e Virgínia Ocidental.



Na sexta-feira, 22, um funcionário da Casa Branca reconheceu o aumento de infecções e internações hospitalares em todo o país, mas observou que os níveis permanecem mais baixos do que durante os surtos anteriores de Covid. A administração Biden também se prepara para aumentar as mensagens sobre as vacinas contra a gripe, o VSR e a Covid, inclusive para populações de maior risco, como idosos e crianças pequenas.



A Covid-19 continua a ser o principal vírus que suscita preocupação à medida que os EUA entram na época dos vírus respiratórios, representando quase todas as hospitalizações associadas ao vírus desde o início do ano. Mas os níveis de RSV começaram a aumentar na maioria das regiões dos EUA.



Testes e vacinas



Nesta segunda-feira, 25, o Covidtests.gov reabrirá para que as famílias solicitem quatro testes gratuitos de Covid-19. Também, as vacinas Covid-19 atualizadas da Pfizer e Moderna estão começando a ser distribuídas em todo o país e são recomendadas para todas as pessoas com 6 meses ou mais.



Fonte: CNN.

Starting today, every household can order another free round of COVID tests – shipped straight to your door.



Head to https://t.co/GqK9GmYJE2 to order yours. pic.twitter.com/LUg77yZLhU — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2023