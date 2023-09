Recall de sorvetes por listeria em 38 estados, incluindo Flórida, é ampliado

A Life Raft Treats expandiu o recall de sorvetes que podem ter levado infecção intestinal por listeria a clientes em 38 estados e no Distrito de Columbia depois que inspetores da Carolina do Sul encontraram listeria em outro lote.



QUE PRODUTOS LIFE RAFT TREAT estão no recall?



- Life Raft Treats Not Fried Chicken (sorvete em um balde de 64 ounce).

- Life Raft Treats Not Fried Chicken ice cream (barra).

- Life Raft Treats Life is Peachy ice cream treats.



Os produtos em recall têm datas de validade até 21 ou 28 de agosto de 2024. Os consumidores devem jogá-lo fora e pedir um reembolso mediante nota ou o produto na loja.



O recall original dizia que estes foram para clientes em todos os 50 estados e no Distrito de Columbia. O recall atualizado diz que o sorvete recolhido foi para clientes na Flórida, Califórnia, Texas, Nova York, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Alabama, Arkansas, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Geórgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas , Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Mississippi, Montana, Dakota do Norte, Nebraska, New Hampshire, Nova Jersey, Novo México, Nevada, Ohio, Pensilvânia, Tennessee, Utah, Virgínia, Vermont, Washington e Wisconsin.



O QUE É LISTERIA?



Listeria é uma abreviação da bactéria Listeria monocytogenes, que causa infecção ao comer alimentos contaminados. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, a listeria é rara em comparação com, digamos, a salmonela, infectando apenas 1.600 americanos por ano, em comparação com 1,35 milhão de salmonelas. Mas é muito mais mortal, matando cerca de 260 ou 16,25% a cada ano, em comparação com 0,03% para a salmonela. A Listeria representa o maior perigo para mulheres grávidas, idosos e pessoas com sistema imunológico fraco.