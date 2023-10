Jackpot da Powerball acumula e vai para US$ 1,04 bilhão nesta segunda

O jackpot da Powerball acumulou novamente e agora está estimado em US$ 1,04 bilhão. O próximo sorteio será na noite desta segunda-feira, 2.



O enorme prêmio é o segundo maior jackpot deste ano e o quarto maior na história da loteria.



O jackpot ultrapassou a marca de um bilhão de dólares depois que nenhum bilhete acertou todos os seis números sorteados no sábado: bolas brancas 19, 30, 37, 44 e 46 e Powerball vermelha 22.



Embora ninguém tenha ganhado o prêmio principal no sábado, houve mais de 2,5 milhões de bilhetes premiados em valores menores ganhando US$ 2 milhões, e cinco bilhetes ganhando US$ 1 milhão, incluindo dois bilhetes na Flórida, anunciou a loteria.

No geral, suas chances de ganhar um prêmio Powerball de qualquer valor são de 1 em 24,9, diz a loteria. Mas as chances de ganhar um grande prêmio são extremamente pequenas: 1 em 292,2 milhões.



O jackpot foi ganho anteriormente em 19 de julho, quando um bilhete comprado na Califórnia acertou todas as cinco bolas brancas e a Powerball vermelha para reivindicar US$ 1,08 bilhão. Desde então, foram realizados 32 sorteios consecutivos sem vencedor do jackpot.



Os vencedores do jackpot podem receber o dinheiro como uma quantia imediata em dinheiro ou em 30 pagamentos anuais ao longo de 29 anos. Ambas as opções de prêmios anunciadas não incluem impostos federais e jurisdicionais.

Os bilhetes da Powerball são vendidos em 45 estados, Washington, D.C., Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA. Alabama, Alasca, Havaí, Nevada e Utah não participam da loteria.

Jogar do Brasil

Segundo as regras da Powerball, não há necessidade de ser cidadão ou residente americano para jogar nas loterias americanas. Pessoas que estão no Brasil podem jogar utilizando o serviço de bilhetes de loteria on-line da TheLotter.