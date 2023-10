Jackpot da Powerball sobe para cerca de $ 1.4 bilhão; sorteio será sábado, 7

O jackpot da Powerball disparou para cerca de $ 1.4 bilhão. O próximo sorteio será no sábado, 7, deixando o prêmio acumulado por 33 jogos consecutivos.



Os números sorteados na quarta-feira, 4, foram 9, 35, 54, 63, 64 e Powerball 1.



O jackpot estimado para o sorteio de sábado à noite será o terceiro maior da história da Powerball e o quinto maior da história da loteria dos EUA.



Se um bilhete acertar todos os seis números no sábado, o titular poderá escolher entre um prêmio anual no valor estimado de $1.4 bilhão ou um montante fixo estimado em $643.7 milhões, ambos antes dos impostos, de acordo com o site da loteria.

Não houve nenhum vencedor do grande prêmio da Powerball desde que um único bilhete vendido em Los Angeles rendeu um pote de ouro de US$ 1,08 bilhão em 19 de julho. O sorteio de quarta-feira à noite foi o 33º desde então.

Isto marca a primeira vez na história da Powerball que dois jackpots consecutivos atingiram a marca de um bilhão de dólares, de acordo com representantes da Powerball.



O maior jackpot da história da Powerball e da loteria dos EUA foi de US$ 2,04 bilhões, que foi ganho em novembro de 2022 por um homem também na área de Los Angeles.



As chances de ganhar o jackpot são de uma em 292,2 milhões.

Os ingressos da Powerball custam US$ 2 cada. Eles são vendidos em 45 estados, no Distrito de Columbia, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos EUA. Os sorteios acontecem segunda, quarta e sábado, às 23h do horário leste.