Pelo menos 9 cidadãos dos EUA morreram no conflito em Israel, diz governo

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira, 9, que nove cidadãos do país morreram nos conflitos entre Israel e o Hamas.

Segundo o Conselho de Segurança Nacional, os nove eram civis que estavam em território israelense.

Mas Washington informou também que ainda tenta identificar e verificar cidadãos de seu país no conflito. Israel afirmou que dezenas de cidadãos norte-americanos estão atualmente feitos reféns em Gaza.

Também nesta segunda, a rede britânica BBC afirmou que dez cidadãos do Reino Unido estão mortos e desaparecidos, com base em uma fonte do governo do país.



Entenda



Em uma ação inesperada, o Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou em Israel em diversas frentes no sábado (7). Em um ataque terrorista por terra, por mar e pelo ar, integrantes do grupo mataram e sequestraram civis e soldados israelenses.



Em reação, Israel declarou guerra e bombardeou Gaza. Nesta segunda, bloqueou ainda o acesso a água, comida e luz na região. Ao todo, cerca de 1.200 pessoas morreram desde o início do conflito, segundo autoridades dos dois lados.



Agora, outros países entram no conflito. O governo russo está preocupado com a aproximação de navios de guerra dos Estados Unidos de Israel.



No domingo (8), o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ordenou que o navio da Marinha norte-americana USS Gerald R. Ford Carrier navegasse no Mediterrâneo oriental como uma demonstração de apoio a Israel.



A embarcação é o porta-aviões mais modernos da Marinha dos EUA e tem capacidade para cerca de 5.000 marinheiros, um convés para aviões de guerra e cruzadores.

Segundo o porta-voz, Moscou acha que o conflito regional pode escalar e evoluir para uma guerra mais ampla no Oriente Médio.



Fonte: AFP e BBC.

Its not Israel-Hamas anymore,



Its now Israel-Palestine

Its now Israel-Gaza

Its now Israel-Lebenon

Its now Israel-Iran



5 vs 1



God bless Israel. USA should intervene.#IsraelPalestineWar #GazaUnderAttackpic.twitter.com/KMoG9TD40z — GD Bakshi (@teamsanatani6) October 9, 2023