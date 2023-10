Fabricante de comida para bebês é advertida por botulismo infantil, diz FDA

Uma fabricante de comida para bebês foi advertida pela Food and Drug Administration (FDA) sobre um caso de botulismo infantil ligado aos seus produtos.



Em fevereiro e março de 2023, a FDA encontrou Clostridium botulinum (uma cepa não tóxica) e Clostridium beijerinckii em potes de plástico previamente fechados de produtos de comida para bebês prontos para consumo fabricados pela Oceanitan, Inc. , empresa sediada em Los Angeles, na Califórnia, depois que um consumidor relatou um caso de botulismo infantil.



A Oceanitan disse que fabricou os alimentos para bebês sob contrato de terceiros. Não houve recall de produto e o nome do terceiro não foi divulgado. A carta de advertência também não forneceu detalhes sobre a doença.



A FDA respondeu à reclamação do consumidor iniciando uma inspeção nas instalações de fabricação da Oceanitan.







Durante uma investigação de sete semanas, os inspetores da FDA identificaram diversas violações graves das regulamentações federais, incluindo falha na identificação de perigos conhecidos ou razoavelmente previsíveis, controle inadequado de temperatura, condições insalubres e marcas incorretas (ou seja, violações de rotulagem).







Em 6 de abril de 2023, os inspetores da FDA emitiram um formulário com observações de inspeção, listando todas as violações documentadas durante a investigação. A empresa respondeu por escrito à lista de observações em 27 de abril de 2023, descrevendo as medidas que tomou ou planejava tomar para sanar os problemas.



No entanto, de acordo com a FDA, as ações planejadas pela empresa foram inadequadas para resolver todas as violações indicadas. Agora, a FDA aguarda o retorno da empresa com as devidas providências listadas na carta de advertência emitida em setembro.

O botulismo infantil é uma infecção potencialmente fatal que provoca fraqueza muscular. Ele se desenvolve em bebês que ingerem alimentos contendo esporos da bactéria Clostridium botulinum. Os sintomas são constipação inicial seguida de paralisia neuromuscular. O diagnóstico é clínico e por identificação laboratorial da toxina ou dos organismos nas fezes.