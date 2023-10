Governo dos EUA vai realizar voos de repatriação para americanos deixarem Israel

O governo dos Estados Unidos anunciou voos de repatriação a partir desta sexta-feira, 13, para os cidadãos norte-americanos que desejam deixar Israel, de acordo com a administração do presidente Joe Biden.



Biden já orientou a sua equipe para garantir ajuda aos cidadãos dos EUA que querem deixar Israel e a fornecer um meio seguro de retirada.



“Também estamos explorando outras opções para expandir a capacidade de fazer isso, inclusive verificando se é possível ajudar os americanos por terra e por mar”, afirmou John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, nesta quinta-feira (12).



Kirby orientou os cidadãos norte-americanos que desejam deixar Israel a preencher um formulário de admissão em travel.state.gov, que, segundo ele, ajudará o Departamento de Estado a processar solicitações e “ter uma noção da extensão da necessidade”.



"Levará algum tempo para programar a partida de todos que desejam partir", disse a embaixada. "O transporte será por via aérea para Atenas ou Frankfurt, ou marítimo de Haifa para Chipre. Você não poderá escolher seu destino - nós iremos atribuí-lo ao próximo voo ou navio disponível."

"Você deve estar preparado para partir dentro de 8 a 12 horas após o recebimento do aviso de sua reserva. Cada viajante pode trazer uma pequena bagagem de mão com no máximo 22 libras (10 kg) e uma mala com no máximo 35 libras (16 kg), ", disse a embaixada.



O número de mortos de cidadãos americanos em Israel é agora de 27, disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, em uma coletiva de imprensa na Casa Branca na quinta-feira.



Quatorze americanos continuam desaparecidos. O Departamento de Estado estima que cerca de 500 mil cidadãos americanos vivam em Israel.

As president, I have no higher priority than the safety of Americans at home and around the world.

@VP and I spoke with our national security teams to discuss ongoing steps to protect the homeland, including Jewish, Arab, and Muslim communities, following the attacks in Israel. pic.twitter.com/c7u8XTtoue