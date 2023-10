Como evitar que crianças se tornem vítimas de fraude na internet

À medida que as crianças se tornam mais conectadas, elas podem se tornar alvos fáceis para golpistas. O roubo online de identidade infantil está se tornando mais comum, de acordo com um estudo recente.

De acordo com um estudo da Javelin Strategy and Research, foram relatados US$ 918 milhões em perdas por fraude de identidade infantil no último ano durante a pandemia.

“Vivemos em um ambiente muito acelerado. É muito fácil simplesmente entregar um dispositivo móvel ao seu filho e não prestar muita atenção ao que está acontecendo, mas você está colocando você e seu filho em um risco muito grande”, disse Tracy Kitten, diretora de fraude e segurança da Javelin Strategy e Pesquisar.



Limitar o acesso à internet



Os pais podem evitar que seus filhos sejam vítimas de fraudes limitando o acesso à Internet, disse Kitten. De acordo com o estudo da Javelin, seu filho tem uma chance em 45 de ter suas informações pessoais expostas em uma violação de dados.

Esta é uma preocupação para a mãe Kirsten Hillsey. Seus filhos de 10 e 7 anos gostam de aplicativos, videogames e outras tecnologias.

“Eles têm logins diferentes para vários aplicativos diferentes que usam, seja para diversão ou para a escola. Portanto, acho que há muitas maneiras diferentes de eles serem hackeados”, disse Hillsey.



Congelar o crédito



Kitten sugere também congelar o crédito do seu filho. “Sem dúvida, congelar o crédito de uma criança é a melhor maneira de garantir que você está protegendo a identidade de seu filho. É muito fácil congelar o crédito”, disse Kitten.

Você pode fazer isso acessando os sites das três agências de crédito. É grátis e você pode cancelar o congelamento a qualquer momento. Você também pode verificar a pontuação de crédito do seu filho para ver se alguma conta foi aberta em seu nome.



“Existem também muitos serviços diferentes que irão ajudá-lo a congelar o crédito do seu filho. Por isso os chamamos de serviços de proteção de identidade. Muitos desses serviços são fornecidos gratuitamente à sua instituição financeira”, disse Kitten.

O estudo de Javelin descobriu que, na maioria dos casos, a identidade de uma criança é roubada por alguém que ela conhece, como um parente.



Fonte: NBC Miami.