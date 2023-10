Homem mata menino palestino de 6 anos a facadas em Illinois

Um homem foi preso, acusado de crime de ódio após matar a facadas um menino palestino de 6 anos em Illinois. A mãe da criança, de 32 anos, também ficou gravemente ferida.



O crime aconteceu na manhã de sábado, 14. Identificado como Joseph M. Czuba, de 71 anos, o Gabinete do Xerife do Condado de Will disse que ele esfaqueou Wadea Al-Fayoume, de 6 anos, 26 vezes. Sua mãe teve mais de uma dúzia de facadas. O homem utilizou uma faca estilo militar com lâmina serrilhada de 18 centímetros, apurou a polícia.



Os crimes teriam sido motivados pelo conflito entre Israel e Hamas, que foi iniciado em 7 de outubro e já deixou mais de quatro mil mortos.



“Os detetives conseguiram determinar que ambas as vítimas deste ataque brutal foram alvo do suspeito devido ao fato de serem muçulmanas e devido ao conflito em curso no Oriente Médio envolvendo o Hamas e os israelenses”, informou o gabinete do xerife.

Joseph M. Czuba foi acusado de homicídio de primeiro grau, tentativa de homicídio de primeiro grau, crime de ódio (2 acusações) e de agressão agravada com arma mortal.

O suspeito não fez nenhuma declaração aos detetives sobre o crime, porém a polícia informou que conseguiu reunir informações através de entrevistas e provas para acusar Joseph M. Czuba.

Em mensagens de texto enviadas ao pai do menino, Hanaan Shahin teria informado que o homem “estava irritado com o que via no noticiário, bateu à sua porta e, quando ela abriu, ele tentou sufocá-la e começou a atacá-la com uma faca, gritando ‘vocês, muçulmanos, devem morrer!’”.



O Conselho de Relações Islâmicas Americanas disse que o menino comemorou seu aniversário há algumas semanas.



"Ele era um menino adorável que amava sua família, seus amigos. Ele amava futebol. Ele amava basquete. E pagou o preço pela atmosfera de ódio", disse o diretor executivo do CAIR, Ahmed Rehab, sobre como o pai do menino o descreveu.



O governador de Illinois, JB Pritzker, condenou os ataques à família e disse que “tirar a vida de uma criança de seis anos em nome da intolerância é nada menos que o mal”.

O presidente Joe Biden afirmou que ficou “enojado” ao saber do assassinato do menino palestino e prestou condolências à família.

“Este horrível ato de ódio não tem lugar nos Estados Unidos e vai contra os nossos valores fundamentais: a liberdade do medo pela forma como rezamos, pelo que acreditamos e por quem somos”, declarou Biden.



