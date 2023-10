Cerca de 1.000 americanos foram resgatados de Israel em voos fretados

Quase 1.000 cidadãos norte-americanos e familiares partiram de Israel em voos fretados patrocinados pelo Departamento de Estado e outras opções de transporte desde sexta-feira, 13, para a Europa, disse ontem um porta-voz do departamento à Reuters.

Segundo o Departamento de Estado, foram oferecidos mais de 4.000 assentos em transporte aéreo e marítimo fretado pelo governo dos EUA, mas os voos e outras opções de partida geralmente partiram com metade da capacidade ou menos.



Os voos facilitados pelo governo dos EUA para Atenas estão programados para continuar a partir de Tel Aviv pelo menos até quinta-feira, 19.

As companhias aéreas dos EUA acrescentaram voos para Atenas e aumentaram o tamanho dos aviões para acomodar os americanos que voam de Israel e procuram regressar a casa.

O Departamento de Estado ofereceu ontem a saída de cidadãos americanos de Haifa a bordo de um navio com destino a Chipre.

Mais de 3.000 cidadãos norte-americanos disseram ao departamento que deixaram Israel e a Cisjordânia.

O governo da Flórida e um grupo sem fins lucrativos fizeram parceria para fretar um voo e ajudaram mais 270 americanos a retornar de Israel, disse o governador Ron DeSantis, acrescentando que voos adicionais estão planejados para esta semana.

O Departamento de Estado acrescentou que “continuará a monitorar a demanda dos cidadãos dos EUA por assistência na partida de Israel em tempo real”.

Companhias aéreas como a United Airlines, American Airlines e Delta Air Lines suspenderam temporariamente os voos diretos para Israel.



Fonte: Reuters.

Grateful for the tireless work of our teams at @usembassyjlm as they account for U.S. citizens and help them depart. We have augmented the limited commercial options by offering more than 4,000 seats on U.S. government-chartered transport to our citizens and their family members. pic.twitter.com/AN2WMQPR2K