Brasileira morre após fazer cirurgia bariátrica em Massachusetts

Dez dias após passar por uma cirurgia bariátrica em Massachusetts, a brasileira Anni Caroline Ribeiro morreu devido a complicações no procedimento de redução do estômago. Conforme laudo médico, ela “ficou séptica e teve falência múltipla de órgãos”.

Segundo relatos de familiares, a bariátrica teria ocorrido “bem” e “ela estava muito animada por poder realizar a cirurgia”. Em 7 de outubro, quatro dias depois de realizar o procedimento, familiares notaram, por volta das 19h, que os lábios e as unhas de Anni estavam “azuis devido ao seu baixo nível de oxigênio”.

Em um primeiro momento, ela foi levada ao hospital de Marlborough, em Massachusetts. Lá, ela chegou a ser transferida ao Hospital Infantil de Boston, onde médicos identificaram “um vazamento no estômago” responsável por desenvolver uma infecção.



Brasileira não suportou complicações da cirurgia



Mesmo recebendo assistência médica, Anni não suportou as complicações e faleceu dias depois, em 13 de outubro. “Este é um momento muito difícil para nossa família”, disse Isadora Cunha, uma das irmãs.

Para conseguir pagar os serviços funerários de Anni, familiares abriram uma vaquinha virtual para arrecadar US$ 20 mil (quase R$ 102 mil). Até agora, com mais de 330 doações na plataforma, eles conseguiram levantar US$ 21 mil (cerca de R$ 106 mil). “Qualquer coisa que você esteja disposto a dar é muito apreciado”, escreveu Isadora.