Biden busca US$ 105 bilhões ao Congresso para segurança nacional e ajuda à Ucrânia e Israel

A administração Biden está solicitando mais de US$ 105 bilhões ao Congresso como parte de um pacote que afirma fornecerá assistência de segurança para conflitos na Ucrânia e em Israel, ao mesmo tempo em que aborda “os impactos humanitários globais da invasão brutal da Ucrânia pela Rússia e dos horríveis ataques do Hamas a Israel, inclusive estendendo a assistência humanitária aos civis em Gaza.”



O pedido também busca financiamento adicional para a fronteira EUA-México e prioridades na região Indo-Pacífico.

Numa carta ao Presidente interino da Câmara, Patrick McHenry, a Diretora do Gabinete de Gestão e Orçamento Shalanda Young descreveu o pedido de financiamento, que, além de 61,4 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia e 14,3 milhões de dólares em ajuda a Israel, inclui 9,15 milhões de dólares em financiamento para ajuda humanitária, 7,4 milhões de dólares em financiamento para Taiwan e a região do Indo-Pacífico e 13,6 milhões de dólares para abordar a segurança na fronteira entre os EUA e o México.

“O mundo está a observar e o povo americano espera, com razão, que os seus líderes se unam e cumpram estas prioridades”, escreve Young. “Exorto o Congresso a abordá-los como parte de um acordo bipartidário abrangente nas próximas semanas.”



O presidente Joe Biden fez seu próprio apelo apaixonado pelo financiamento em um discurso no Salão Oval à nação no horário nobre na quinta-feira, 19, chamando o momento de “um ponto de inflexão” na história americana.



A história ensinou-nos que quando os terroristas não pagam um preço pelo seu terror, quando os ditadores não pagam um preço pela sua agressão, causam mais caos, morte e mais destruição. Eles continuam, e os custos e as ameaças para a América e para o mundo continuam a aumentar”, disse Biden, alertando: “Se não impedirmos o apetite de Putin pelo poder e controlo na Ucrânia, ele não se limitará apenas à Ucrânia. .”

Mas a administração ainda enfrenta desafios para garantir o financiamento – tanto na sua venda ao público americano, onde o apoio público à Ucrânia tem diminuído à medida que a guerra continua, como ao Congresso, onde a Câmara dos Representantes permanece presa num impasse amargo sobre uma batalha pelo martelo do Orador.

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, elogiou o pacote e disse que agiria rapidamente para aprová-lo.

“Esta legislação é demasiado importante para esperar que a Câmara resolva o seu caos. Os democratas do Senado atenderão rapidamente a este pedido e esperamos que nossos colegas republicanos do outro lado do corredor se juntem a nós para aprovar esse financiamento tão necessário”, disse ele.

Os republicanos do Senado sinalizaram que querem mudanças sólidas na política de fronteiras incluídas no pacote, e provavelmente terá de ser mais negociado. Também poderia ser dividido em vários projetos de lei.

Financiamento para a Ucrânia e Israel



De acordo com uma ficha informativa compartilhada com a CNN antes do pedido de sexta-feira, mais da metade do financiamento alocado para a Ucrânia – US$ 44,4 bilhões – irá para o Departamento de Defesa para reabastecer os estoques, que afirma “apoiará a base industrial dos EUA”, e para “continuação militar, de inteligência e outro apoio de defesa.”

O pedido atribui fundos para todo o ano fiscal de 2024, uma medida que a administração espera que evite a necessidade de lutas mais frequentes no Capitólio, onde o financiamento da Ucrânia emergiu como uma questão de cunha para os republicanos na Câmara dos Representantes.



Além disso, 10,6 milhões de dólares do pedido para Israel irão para o Pentágono para “apoio à defesa aérea e antimísseis, investimentos em bases industriais e reposição de stocks do DOD”.



No total, mais de 50 milhões de dólares em financiamento serão investidos directamente na base industrial de defesa americana, estima a administração.



