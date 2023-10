'Supernévoa' provoca engavetamento com 158 veículos e 7 mortes na Louisiana

Um engavetamento envolvendo 158 veículos deixou 7 pessoas mortas na Interestadual 55, no estado da Louisiana nesta segunda-feira (23). De acordo com a polícia, o acidente foi causado por uma "supernévoa", que se formou da combinação da neblina com a fumaça de um incêndio em vegetação.

Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas no acidente. A polícia estadual disse que o número de mortes pode aumentar, já que equipes ainda estavam trabalhando nas buscas de vítimas entre as ferragens dos carros.



O engavetamento aconteceu em uma ponte, que liga uma rodovia na região de Nova Orleans. Após as batidas, vários veículos pegaram fogo.

Durante horas após o acidente, equipes de emergência trabalharam para limpar os destroços das pistas norte e sul, de acordo com a polícia estadual.



A motorista Clarencia Patterson Reed disse que viu pessoas acenando para que ela parasse. No entanto, mesmo com ela atendendo aos pedidos, outros veículos bateram na traseira do carro dela.

“Foi ‘boom, boom.’ Tudo o que se poderia ouvir eram batidas por pelo menos 30 minutos”, contou. Ela conseguiu deixar o carro sem ferimentos. Já a esposa dela machucou a perna.



O governador John Bel Edwards pediu orações “pelos feridos e mortos” e convocou a população para ajudar com doações de sangue.

O acidente também causou congestionamento. A "supernévoa" se dissipou ao longo do dia.



Fonte: Fox News.

Investigation Continues into Deadly I-55 Crash

Preliminary investigation revealed at least 158 vehicles were involved in the crash. 7 fatalities have been confirmed. Over 25 individuals were transported to area hospitals with injuries. Updates posted at: https://t.co/qdKWkkxmKH