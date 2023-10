Centenas de policiais e FBI procuram pelo atirador no Maine

Uma enorme caçada humana está sendo realizada no Maine contra o reservista do Exército dos EUA suspeito de assassinar 18 pessoas e ferir outras 13 em um tiroteio em massa na quarta-feira, 25.

Centenas de policiais e agentes do FBI procuram Robert Card, que estaria armado e seria perigoso. A busca que está a decorrer por terra, água e ar - entrou agora no seu terceiro dia.



A Polícia Estadual do Maine disse que o suspeito relatou recentemente problemas de saúde mental, incluindo “ouvir vozes e ameaças de atirar em uma instalação militar no sul do Maine”.



Escolas e empresas fecharam e as pessoas se abrigaram a até 80 quilômetros dos locais do tiroteio de quarta-feira em Lewiston.

Na noite de quinta-feira, 26, a polícia invadiu uma propriedade na vizinha Bowdoin. Parte da busca foi transmitida ao vivo pela TV enquanto a polícia executava mandados na cidade, que fica a cerca de 20 minutos de carro de Lewiston.

Através de um megafone, a polícia foi ouvida gritando para que o Sr. Card se rendesse e saísse de uma casa “com as mãos para cima”. Depois de algumas horas, a polícia saiu do local.

Não está claro o que motivou a busca, e um oficial disse que a polícia estava "simplesmente fazendo a devida diligência, rastreando todas as pistas em um esforço para localizar e apreender Card".



Pior tiroteio em massa nos EUA de 2023



O derramamento de sangue de quarta-feira marcou o pior tiroteio em massa nos EUA este ano, de acordo com o Gun Violence Archive, que contabiliza aqueles em que quatro ou mais pessoas morreram ou ficaram feridas, excluindo o atirador.

O tiroteio em massa é considerado o pior registado no Maine – um dos estados menos populosos dos EUA, que tem elevados níveis de posse de armas, mas níveis relativamente baixos de violência armada. O número de vítimas quase corresponde ao total de homicídios no estado em todo o ano de 2022.



Proibição de armas de assalto



O tiroteio levou o representante da área no Congresso dos EUA, o veterano do Corpo de Fuzileiros Navais Jared Golden, a pedir publicamente a proibição de armas de assalto – uma medida à qual ele havia resistido anteriormente no Capitólio.



O tiroteio começou em uma pista de boliche na pequena cidade de Lewiston pouco antes das 19h locais (23h GMT) de quarta-feira, disse o coronel da polícia. Uma mulher e seis homens foram mortos lá.

Em cerca de 10 minutos, foram relatados tiros em um restaurante próximo, Schemengees Bar & Grille, onde mais oito homens foram mortos a tiros.

Dezesseis feridos foram inicialmente transferidos para hospitais locais, três dos quais morreram posteriormente.

Enquanto isso, Lewiston e três cidades próximas permanecem sob aviso de abrigo no local. As escolas, bem como a maioria das empresas locais, fecharam e muitas permanecerão assim na sexta-feira.



