Fim de semana é marcado por ataques a tiros em várias cidades dos EUA

Neste fim de semana anterior ao Halloween, houve uma onda de tiroteios em massa em várias cidades dos EUA que deixaram pelo menos 11 pessoas mortas e outras 76 feridas, de acordo com dados da organização sem fins lucrativos Gun Violence Archive.

Entre sexta-feira e domingo, ocorreram 12 tiroteios em massa, informou o GVA na noite de domingo. A GVA define tiroteios em massa como quando pelo menos quatro pessoas ficam feridas ou mortas, excluindo o atirador.



Muitos dos tiroteios ocorreram em grandes aglomerações nas primeiras horas de domingo.

Os tiroteios em massa deste fim de semana ocorrem enquanto o país lamenta as vítimas do tiroteio em massa mais mortal deste ano. Dias antes, 18 pessoas foram mortas em um tiroteio em Lewiston, Maine.

Aqui está o que sabemos das investigações sobre tiroteios no Texas, Indiana, Flórida, Illinois e Geórgia. O GVA também listou tiroteios em massa acontecendo em Kansas, Maryland, Novo México, Louisiana e Ohio.

Texarkana, Texas



Em Texarkana, Texas, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante uma festa em uma empresa no bloco 700 da N. Stateline Avenue por volta das 21 horas de sábado (28).



"Aparentemente, o tiroteio começou com uma briga entre dois homens na festa. Em algum momento durante essa briga, pelo menos dois homens sacaram rifles e começaram a atirar", disse o Departamento de Polícia de Texarkana Texas em um comunicado, segundo apurou a NBC News.

Seis pessoas com idades entre 19 e 31 anos foram baleadas. Um homem foi declarado morto no local, e uma mulher e outro homem morreram em um hospital durante a noite.

As outras três vítimas — dois homens e uma mulher — não correm risco de morte e estão se recuperando no hospital, disse a polícia.

Os detetives estão procurando por Breoskii Warren, 20, que identificaram como suspeito do tiroteio. A polícia de Texarkana fez um apelo para que qualquer pessoa com informações sobre o tiroteio ou o paradeiro de Warren se apresente.



Indianápolis, Indiana



Em Indianápolis, Indiana, uma mulher foi morta e outras oito pessoas foram baleadas em uma festa para mais de 100 pessoas, ontem (29), por volta da meia-noite. Policiais foram chamados após tiros serem disparados e pessoas serem vistas correndo, disse o departamento de polícia.



A mulher foi declarada morta no local. Todas as vítimas têm entre 16 e 22 anos, segundo a polícia. Várias pessoas foram detidas para interrogatório e armas de fogo foram encontradas no local.

Tampa, Flórida



Em Tampa, na Flórida, dois jovens, de 14 e 18 anos, morreram e 18 pessoas ficaram feridas em um tiroteio no bairro de Ybor City durante as celebrações do Halloween. Uma briga começou entre dois grupos pouco antes das três da manhã de ontem, disse o chefe de polícia de Tampa, Lee Bercaw, em entrevista coletiva, segundo a NBC News.

"Durante a luta entre os dois grupos, tivemos centenas de pessoas inocentes envolvidas que estavam no caminho", disse ele. Bercaw anunciou a prisão de Tyrell Stephen Phillips, 22, acusado de homicídio em segundo grau com arma de fogo. Ele foi delatado por testemunhas que estavam no local.



Chicago



Em Chicago, várias pessoas participavam de uma festa de Halloween no bairro de North Lawndale quando uma briga começou e uma pessoa começou a atirar por volta de 1h15 de ontem, disse a polícia.

Ao todo 15 pessoas com idades entre 26 e 53 anos foram baleadas e levadas a hospitais. Duas delas, uma mulher de 26 anos e um homem de 48, estão em estado crítico, informou a polícia de Chicago em comunicado.



Os policiais viram um homem atirando no local onde acontecia a festa. "O agressor fugiu a pé e foi colocado sob custódia por policiais que responderam a uma curta distância", disse a polícia no comunicado. "Uma arma foi recuperada com ele e o agressor foi transportado para a área para interrogatório por detetives."



Atlanta



Uma grande multidão se reuniu perto do campus da Georgia State University quando o tiroteio começou, por volta das 5h de domingo. A polícia disse que quatro pessoas, três mulheres e um homem, foram baleadas.

Três das vítimas foram transportadas para o hospital com ferimentos sem risco de vida antes da chegada da polícia. A outra vítima de disparo de arma de fogo foi levada ao hospital em estado crítico. A polícia não informou se o suspeito foi preso.

Os tiroteios estão sob investigação.



Fonte: NPR.