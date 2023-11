Saúde Pública: Cidade de Nova York aposta em nova arma para exterminar ratos

Empire State Building. Estátua da Liberdade. Central Park. Times Square. A cidade de Nova York vem lidando com uma infestação maior de ratos que ameaça a saúde pública e uma nova arma tem dado resultado.

As autoridades da cidade de Nova York encontraram uma nova maneira eficaz de matar os ratos: bombear monóxido de carbono diretamente nas tocas. Foi tão eficaz que os ratos de uma rua do Upper East Side foram praticamente todos exterminados, disseram as autoridades.

A vereadora Julie Menin disse que o método eliminou com sucesso mais de 100 tocas de ratos em um trecho da East 86th Street desde que o esforço foi lançado no ano passado devido ao grande número de reclamações sobre ratos na área, em parte devido a todas as lojas de varejo e lixo que ficam de fora. A estratégia envolve bombear monóxido de carbono diretamente nas tocas dos ratos encontradas nos canteiros das árvores nas calçadas.

Inicialmente, a prefeitura tentou eliminar os ratos colocando caixas pretas de iscas venenosas, mas não funcionou - alguns dos ratos até se mudaram para as caixas. Outras maneiras também não deram resultado.