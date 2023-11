Sexo oral é pior do que fumar para câncer de garganta, afirma médica

Uma jovem médica diz que o sexo oral é um fator de risco maior do que fumar no desenvolvimento de câncer na garganta.



Daria Sadovskaya fez a declaração em um vídeo viral do TikTok – apesar da American Cancer Society citar o uso do tabaco como o fator de risco número 1 para a doença, conhecida como câncer de orofaringe.



“Você está dizendo que o sexo oral é comprovadamente a causa número um de câncer de garganta?” um usuário do TikTok perguntou a Sadovskaya, que respondeu com um vídeo afirmando sem rodeios: “Eu disse o que disse”.

A American Cancer Society cita o sexo oral como uma causa potencial de câncer de garganta, visto que o papilomavírus humano, comumente conhecido como HPV, pode ser transmitido durante o ato.

O HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum, com cerca de 13 milhões de novos casos nos EUA a cada ano.



É tão prevalente que, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, “quase todos os homens e mulheres sexualmente activos contraem o vírus em algum momento das suas vidas”.



Embora o HPV geralmente desapareça sozinho dentro de dois anos, a maioria das pessoas não percebe que o tem, o que significa que podem espalhar a doença involuntariamente.



“Os homens são mais propensos a desenvolver câncer de garganta fazendo sexo oral em mulheres, pois as mulheres são mais propensas a carregar o vírus [HPV] na área genital”, afirmou Sadovskya.

Na verdade, os homens foram mais significativamente afetados pelo cancro da orofaringe ligado ao HPV, com as taxas de diagnóstico a aumentarem 2,8% anualmente nos homens entre 2015 e 2019, de acordo com a ACS.



No entanto, as taxas também aumentaram 1,3% entre as mulheres, com Sadovskya a aconselhar os homens a usarem preservativos se praticarem sexo oral.



Polêmica antiga



A polêmica não é nova. O ator Michael Douglas disse ao Guardian em 2013 que o sexo oral era a causa do câncer na garganta. "Sem querer ser muito específico, esse câncer em particular é causado pelo HPV, que na verdade surge do cunilíngua”, afirmou o ator na época.



Em 2021, os pesquisadores descobriram que pessoas com 10 ou mais parceiros de sexo oral tinham quatro vezes mais probabilidade de desenvolver câncer de boca e garganta relacionado ao HPV.

Segundo dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, 41% dos adolescentes de 15 a 19 anos praticam sexo oral.

Jovens de 15 a 24 anos foram responsáveis por quase metade das 26 milhões de novas infecções por DST em 2018. Há esperanças, no entanto, de que a vacina contra o HPV possa ajudar a mitigar as taxas de cancro da garganta no futuro.

Atualmente, a vacina contra o HPV destina-se a prevenir o cancro reprodutivo, embora os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças afirmem que oferece proteção contra as estirpes do vírus que também causam cancro da orofaringe.

A orientação atual nos EUA aconselha crianças de 11 e 12 anos a receberem duas doses da vacina contra o HPV, mas indivíduos com idades entre 9 e 26 anos estão aprovados para recebê-la. No entanto, apenas cerca de 54% dos adolescentes tinham recebido a vacina em 2020.



Fonte: The New York Post.