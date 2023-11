American University abre bolsa para curso de direitos humanos nos EUA

A American University abriu uma bolsa para curso de direitos humanos nos Estados Unidos. As inscrições vão até fevereiro de 2024.



A Academy on Human Rights and Humanitarian Law é um departamento da Escola de Direito de Washington da American University e promove anualmente o Human Rights Essay Award. O concurso tem como prêmio uma bolsa para um curso de direitos humanos nos Estados Unidos.



A competição tem o objetivo de estimular a produção de trabalhos acadêmicos no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Os participantes devem escrever um artigo sobre qualquer tema relacionado ao tópico: “Protection and Guarantee of Human Rights in Digital Environments”.



A instituição seleciona dois vencedores: um para o melhor artigo em inglês e outro para o melhor artigo em espanhol.



Os candidatos devem ser formados em Direito e ter experiência comprovada ou interesse em direito internacional dos direitos humanos. Para concorrer, é preciso submeter os artigos até o dia 1 de fevereiro.

Os interessados devem fazer a candidatura pela internet e enviar, além do trabalho, um currículo de no máximo três páginas em formato DOC ou PDF.



A premiação consiste em:

Bolsa de estudos integral para o Programa de Estudos Avançados em Direitos Humanos e Direito Humanitário, seja na opção de Diploma ou Certificado de Participação.



O programa não inclui:

Despesas de viagem de e para Washington DC;

Alojamento em dormitórios universitários;

Diárias para despesas de subsistência.



Esses custos deverão ser cobertos pelos selecionados para o curso da American University.

Além disso, os melhores artigos podem também ser publicados na American University International Law Review, a revista recebe aproximadamente 1.500 submissões a cada ano e publica pesquisas jurídicas de professores, juízes, advogados e renomados acadêmicos.



O resultado da competição será anunciado em abril. Para inscrição e mais informações, clique aqui.



Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail: [email protected].

Fonte: Partiu Intercâmbio.