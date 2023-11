Brasileiro e amigo são encontrados mortos em quarto de cruzeiro na Califórnia

Um brasileiro de 32 anos e o amigo americano foram encontrados mortos no quarto de um cruzeiro que saiu da Califórnia, foi até o México e retornou no dia 1 de novembro.



Os corpos de Túlio Lacerda, natural de Minas Gerais, e do amigo, identificado como Jason Aguirre, foram achados na tarde do dia 30 de outubro, no quarto onde dormiam no navio. O caso foi divulgado inicialmente pelo Diário de Teófilo Otoni, na última semana, e confirmado pelo UOL com familiares do brasileiro.



Túlio e Jason foram encontrados pela equipe de tripulação do navio porque não compareceram para fazer o desembarque. Os funcionários do cruzeiro notaram a ausência de ambos na checagem de saída dos passageiros.



O navio havia saído da Califórnia, teve como destino o México e já havia retornado para a Califórnia. Os amigos passavam férias no navio, segundo a família, que foi informada do óbito apenas na terça-feira, 31.



“Ao retornar, no desembarque, quando fizeram o checkout eles deram por falta de dois tripulantes, que eram o Túlio, meu sobrinho, e o amigo dele. Nisso, foram no quarto onde eles estavam hospedados. Lá encontraram os corpos já caídos no chão. Segundo informações os paramédicos do navio tentaram reanimá-los, mas não conseguiram. O que temos de informação é que os corpos foram achados horas depois deles terem falecido”, disse.



Segundo a tia, os corpos foram levados para a perícia. “Não tinham informações alguma, ficamos horas tentando localizar onde Túlio estava, até descobrirmos que ele estava nesse IML de Los Angeles. Porém, eles não passam informação alguma, somente para a família, mas não estamos conseguindo falar com o local. Por meio de amigos tivemos notícias preliminares que a causa da morte só sairá após o exame de necropsia, e que os corpos não apresentavam sinais de agressão ou violência, nem a porta do quarto deles estava arrombada”, acrescentou.



Túlio se mudou para os EUA em 2015, segundo relato da família ao Diário. Ele entrou no exército americano, onde ficou por três anos, e pediu dispensa no início de 2023, ainda constando no quadro de reservistas. Ele já tinha conseguido o Green card, que lhe permitia morar e trabalhar permanentemente no país.

A família do brasileiro está fazendo uma campanha no GofundMe para conseguir fazer o traslado do corpo ao Brasil. Ele e o amigo morava em Massachusetts.

Familiares de Jason também criaram uma campanha para arrecadar valores para levar o corpo para Massachusetts, onde ele morava.

"[Jason era] um ser humano que tinha o maior coração e fazia todos que cruzavam seu caminho sorrir. Ele significou uma grande parte da vida de todos e não quero nada mais do que celebrar seu nome como ele deve ser lembrado', diz a campanha.