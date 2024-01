Recall de 87.000 massageadores que podem superaquecer

A HoMedics fez o recall de cerca de 87.000 massageadores pessoais de percussão Therapist Select nos Estados Unidos e Canadá.

O problema exato, de acordo com o aviso de recall da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA: “Os massageadores podem superaquecer durante o carregamento, representando risco de incêndio e queimadura”.

HoMedics sabe de 17 situações em que os massageadores superaqueceram, incluindo uma que resultou em queimadura no polegar de uma pessoa.

Quais são:

- Os massageadores modelo nº HHP-715 fabricados antes do final de 2022. O adesivo na parte inferior do cano tem um código de data de 4 dígitos. Os dois últimos números são o ano de fabricação. Massageadores com os dois últimos números 20, 21 ou 22 estão neste recall.

A HoMedics assume o impacto financeiro neste recall, oferecendo um reembolso total ou reembolso total mais 20% de crédito para qualquer produto HoMedics.

Mas eles querem que os clientes tirem uma foto do massageador mostrando o nome “HoMedics”; uma foto do adesivo na parte inferior do massageador; uma foto do cabo cortado do adaptador de energia; e uma cópia do recibo de compra.

Para saber para onde enviar os itens acima ou para tirar outras dúvidas, ligue para Homedics no telefone 800-466-3342, das 8h30 às 17h, horário do leste, de segunda a sexta-feira.