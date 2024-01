Receita dos EUA renuncia a US$ 1 bilhão em impostos de quase 5 milhões de contribuintes

O Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos EUA, dispensou multas por falta de pagamento para contribuintes elegíveis afetados pela pausa no aviso de cobrança durante 2020 e 2021. Esta redução de penalidades beneficiará quase 5 milhões de contribuintes e fornecerá cerca de US$ 1 bilhão em benefícios fiscais.



Durante a pandemia de COVID-19, o IRS suspendeu temporariamente o envio de lembretes automatizados para pagamento de contas fiscais vencidas. Esses lembretes normalmente teriam sido emitidos como acompanhamento após o aviso inicial. Embora os avisos de lembrete tenham sido suspensos, a multa por falta de pagamento continuou a acumular-se para os contribuintes que não pagaram integralmente as suas contas em resposta ao aviso inicial de saldo devido.



A agência disse que planeja fazer ajustes progressivamente nas contas individuais, empresariais, fiduciárias, patrimoniais e de organizações isentas de impostos. A redução da pena visa principalmente aqueles que ganham menos de US$ 100.000 por ano.



Para os contribuintes elegíveis, o alívio é automático, pelo que não é necessária qualquer ação. Os contribuintes que se qualificam para o alívio, mas já liquidaram seu saldo, receberão um reembolso ou pagamentos de crédito para obrigações fiscais pendentes. A multa por falta de pagamento será retomada em 1º de abril de 2024, para os contribuintes elegíveis.



Temporada fiscal de 2024



Segunda-feira, 29 de janeiro, o IRS dará início oficial à temporada fiscal de 2024, quando a agência começará a aceitar e processar declarações fiscais de 2023. Para a maioria dos contribuintes, o prazo para apresentar sua declaração de imposto de renda federal pessoal, pagar qualquer imposto devido ou solicitar uma prorrogação é segunda-feira, 15 de abril de 2024.



Os contribuintes do Maine e de Massachusetts têm até 17 de abril para declarar seus impostos por causa dos feriados do Dia do Patriota e do Dia da Emancipação nesses estados. Pessoas que vivem em áreas de desastre declaradas pelo governo federal também podem ter mais tempo para registrar o pedido.

A agência espera que mais de 128,7 milhões de declarações fiscais individuais sejam apresentadas até o prazo final do imposto, em 15 de abril de 2024. A maioria dos contribuintes recebe seus reembolsos em 21 dias, muitos deles disponíveis até 27 de fevereiro.



Fonte: Fox Business.