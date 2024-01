Explosão no Ártico e tempestades de inverno deixam 37 mortos nos EUA

Pelo menos 37 pessoas morreram em circunstâncias relacionadas ao clima nos últimos dias, enquanto tempestades de gelo assolam o noroeste do Pacífico, informou a ABC News nesta quinta-feira, 18.



Várias dessas mortes são atribuíveis à hipotermia, à medida que as temperaturas árticas atingem o país, bem como a acidentes de carro em estradas congeladas, de acordo com relatos da mídia e autoridades locais nos EUA.



O estado com o maior número de mortes até agora foi o Tennessee, onde Nashville teve mais de 23 centímetros de neve desde domingo – quase o dobro da média anual. O Departamento de Saúde do Tennessee confirmou 14 mortes relacionadas ao clima.

Na manhã de quinta-feira, mais de 92 milhões de americanos estavam em alerta para frio ou neve. Os avisos de tempestades de inverno e os avisos meteorológicos de inverno emitidos pelo Serviço Meteorológico Nacional se estendem de Montana até a costa de Nova Jersey, à medida que um sistema de tempestades em rápido movimento atinge o alvo.



A tempestade Indigo continuará a viajar para o leste esta semana, relata o Weather Channel, trazendo ainda mais neve de Washington DC para Nova York no final desta semana. Enquanto isso, a Costa Leste verá um retorno às temperaturas mais típicas do inverno, após uma frente fria brutal no início da semana.

As severas tempestades de inverno desencadearam o caos em todo o país, causando o fechamento de escolas e mais de 10.500 atrasos de voos e outros 2.476 cancelamentos na terça-feira.



Segundo a previsão, fortes nevascas e rajadas de vento devem continuar causando problemas no noroeste, especialmente em altitudes mais elevadas. Enquanto isso, chuvas torrenciais inundarão grande parte da Costa Oeste no final da semana e no fim de semana. Quedas de neve extremamente fortes caíram nas Montanhas Rochosas nos últimos dias, gerando alertas de avalanche para várias montanhas no Colorado.



A quick hitting winter storm will produce periods of snow from the Lower Great Lakes to the Mid-Atlantic late week. In its wake, another surge of bitterly cold temperatures & wind chills will race south through the nation's Heartland & as far south as the Gulf Coast this weekend. pic.twitter.com/otTnQMMtO8