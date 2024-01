Mais casos confirmados de sarampo na Filadélfia preocupam médicos

Mais casos confirmados de sarampo na Filadélfia estão preocupando os médicos. Apesar de haver vacina eficaz e facilmente disponível, os surtos de sarampo continuaram a surgir nos Estados Unidos nas últimas duas décadas.



Mais recentemente, houve oito casos confirmados na Filadélfia desde dezembro de 2023, todos entre indivíduos não vacinados. Além disso, uma pessoa com sarampo viajou pelos aeroportos da área de D.C. e casos foram identificados em Delaware, Nova Jersey e no estado de Washington, de acordo com relatórios locais.



Em 2023, houve 41 casos confirmados de sarampo, segundo dados incompletos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).



Embora o número de casos de sarampo nos últimos anos não tenha atingido níveis recordes e os números de 2023 sejam inferiores aos dos últimos anos, o fato de ainda ocorrerem surtos é uma tendência que preocupa as autoridades e especialistas de saúde.



O sarampo foi declarado eliminado em 2000 – o que significa que a doença “já não está constantemente presente neste país”. No entanto, a queda nas vacinações infantis de rotina nos últimos anos, bem como nos viajantes que trazem sarampo para o país, resultou em surtos.



“O fato de estarmos vendo casos esporádicos de sarampo, para mim, diz que provavelmente temos bolsões nos Estados Unidos onde não estamos fazendo um bom trabalho de vacinação e estou preocupado que esta seja uma tendência que está piorando ao longo do tempo. ao longo dos anos", disse à ABC News o Dr. Peter Hotez, professor de pediatria e virologia molecular do Baylor College of Medicine, reitor da Escola Nacional de Medicina Tropical e codiretor do Centro Hospitalar Infantil do Texas para Desenvolvimento de Vacinas.







Um relatório do CDC de Novembro concluiu que as isenções para a vacinação infantil de rotina entre os alunos do jardim de infância dos EUA estão nos níveis mais elevados dos últimos anos. Durante um surto em Columbus, Ohio, que durou de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, as autoridades de saúde pública disseram que muitos pais de crianças não vacinadas infectadas com sarampo optaram por não permitir que seus filhos recebessem a vacina MMR devido a equívocos de que ela causa autismo.



Cerca de 93% dos alunos do jardim de infância receberam vacinas infantis de rotina selecionadas, incluindo a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR), que protege contra o sarampo, para o ano letivo de 2022-23, de acordo com o relatório do CDC.



O número é quase igual ao ano letivo anterior, mas inferior aos 94% observados no ano letivo de 2020-21 e aos 95% observados no ano letivo de 2019-20, antes da pandemia da COVID-19. Esta última percentagem foi o padrão durante cerca de 10 anos.

Porém, há áreas nos EUA onde as taxas de isenção de vacinação, tanto por razões médicas como não médicas, sejam mais altas.



“Por exemplo, quando estudamos isto em 2018, olhando para os estados que permitem isenções de vacinas por razões não médicas, descobrimos condados onde talvez 10 a 20% das crianças não estavam recebendo as suas vacinas infantis e é isso que o sarampo explora, ", disse Hotez. “Então, se fosse uniformemente 93%, não é o ideal, mas provavelmente não seria suficiente para estimular surtos de sarampo”.

Cerca de uma em cada cinco pessoas nos EUA que contraem sarampo será hospitalizada. O sarampo pode causar complicações graves de saúde, especialmente em crianças com menos de 5 anos, incluindo infecções de ouvido, diarreia, pneumonia, encefalite (inchaço do cérebro) e até morte, de acordo com o CDC.







A primeira vacina contra o sarampo, uma vacina de dose única, foi introduzida nos EUA em 1963. Na década anterior, ocorreram três a quatro milhões de casos anualmente, o que levou a 48.000 hospitalizações e 400 a 500 mortes.

O CDC recomenda que as pessoas recebam duas doses, sendo a primeira aos 12 a 15 meses de idade e a segunda dose entre os 4 e os 6 anos. Uma dose é 93% eficaz e duas doses são 97% eficazes.



Desde então, as hospitalizações e mortes caíram drasticamente. Houve três mortes nos EUA em 2000 e apenas uma em 2022, de acordo com um relatório do CDC de novembro de 2023.



Os casos globais de sarampo têm aumentado nos últimos anos, aumentando 18% de 2021 a 2022, após uma queda nas vacinações nos últimos anos, de acordo com um relatório da OMS e do CDC divulgado ano passado.



As mortes também aumentaram globalmente em 43% durante o mesmo período, com um total de 37 países a registarem grandes surtos em 2022, em comparação com 22 países em 2021.

Fonte: ABC News.