Trump pede à Suprema Corte que lhe permita concorrer à eleição

O ex-presidente Donald Trump implorou à Suprema Corte na quinta-feira, 18, para permitir que ele permaneça nas primárias republicanas no Colorado, enquanto busca anular uma decisão estadual que o considerou inelegível por causa de seu papel que levou ao ataque de 6 de janeiro ao Capitólio.



Os advogados de Trump apresentaram um documento expondo sua posição antes das alegações orais marcadas para 8 de fevereiro.

A Suprema Corte do Colorado decidiu em 19 de dezembro que uma cláusula da 14ª Emenda da Constituição que proíbe “um oficial dos Estados Unidos” que “se envolveu em uma insurreição” de concorrer a vários cargos federais se aplicava a Trump.

O caso levanta várias questões jurídicas anteriormente indecisas, incluindo se a linguagem constitucional se aplica aos candidatos à presidência e quem decide se alguém se envolveu numa insurreição.

No processo de quinta-feira, os advogados de Trump abordaram esses temas, dizendo que um presidente não é um “oficial dos Estados Unidos”, que Trump não “se envolveu em insurreições” e que apenas o Congresso pode fazer cumprir a disposição em questão.

“O tribunal deveria pôr um fim rápido e decisivo a esses esforços de desqualificação eleitoral, que ameaçam privar dezenas de milhões de americanos e que prometem desencadear o caos e a confusão se outros tribunais estaduais e autoridades estaduais seguirem o exemplo do Colorado e excluirem o provável presidente republicano. indicado em suas cédulas”, escreveram os advogados de Trump.

A decisão do tribunal superior estadual reverteu a decisão de um tribunal inferior, na qual um juiz disse que Trump havia se envolvido em uma insurreição ao incitar o motim de 6 de janeiro, mas que os presidentes não estão sujeitos à cláusula de insurreição da 14ª Emenda porque não são “oficiais”. dos Estados Unidos."

O tribunal estadual disse que sua decisão permaneceria suspensa indefinidamente assim que Trump apelasse para a Suprema Corte dos EUA.



O interesse no caso do Colorado aumentou quando o principal responsável eleitoral do Maine concluiu que Trump também não era elegível para aparecer nas eleições primárias republicanas naquele estado. Esse caso foi suspenso, o que significa que Trump permanece em votação por enquanto, e o recurso de Trump também foi suspenso enquanto se aguarda a resolução do caso da Suprema Corte.



Fonte: NBC News.