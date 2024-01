Após porta abrir durante voo, FAA recomenda inspeções em aviões Boeing

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA na sigla em inglês) recomendou que companhias aéreas que utilizam aviões Boeing 737-900ER inspecionem as portas de saída de emergência.

Em comunicado divulgado no domingo, 21, à noite, a FAA, como é conhecida a agência, disse que o modelo tem o mesmo design de plugue de porta do jato 737 MAX 9 da Alaska Airlines envolvido em um incidente no dia 5 de janeiro.



No início deste mês, a tampa da porta de um Boeing 737-Max 9 da Alaska Airlines caiu depois que o avião decolou para Ontário, Califórnia, após partir de Portland, Oregon. Seis tripulantes e 171 passageiros estavam a bordo do voo 1282, informou a companhia aérea.



A cabine despressurizou logo após a decolagem e os pilotos solicitaram um pouso de emergência. Apesar do susto, ninguém se feriu. A porta foi encontrada vários dias depois e o incidente está sendo investigado.

A FAA suspendeu imediatamente a operação de 171 aeronaves Boeing 737 MAX 9 após o incidente.

Alaska Airlines, United Airlines, Delta Air Lines e Lion Air



Embora o 737-900ER não faça parte da linha MAX da Boeing, a FAA recomendou as inspeções como um passo “adicional de segurança”. A Boeing entregou 505 unidades da aeronave 737-900ER para empresas como Alaska Airlines, United Airlines, Delta Air Lines e Lion Air, da Indonésia, segundo dados da própria empresa.



De acordo com o alerta de segurança da FAA, alguns operadores que estavam conduzindo inspeções adicionais nos plugues das portas de saída intermediária do 737-900ER “notaram descobertas com parafusos durante as inspeções de manutenção”.

A FAA observou que o Boeing 737-900ER tem mais de 11 milhões de horas de operação e 3,9 milhões de ciclos de voo, e o tampão da porta não foi um problema. As principais companhias aéreas que voam no Boeing 737-900ER incluem Alaska, Delta e United.

Em um comunicado, a United, que tem 136 aeronaves em sua frota, disse que “iniciou inspeções proativas” de suas “aeronaves Boeing 737-900ER no início desta semana”. A expectativa da empresa é que sejam concluídos nos próximos dias. A companhia aérea disse que não espera nenhuma interrupção para os clientes.

A Alaska Airlines também divulgou um comunicado dizendo que começou a inspecionar os 900 aviões ER “há vários dias”.



Em seu comunicado, a Delta Airlines disse: “decidimos tomar medidas proativas para inspecionar nossa frota 737-900ER. Estamos em total conformidade com a regulamentação das autoridades federais em relação à segurança de nossas aeronaves e, neste momento, não prevemos qualquer impacto operacional.”

Isso afetará 380 aeronaves em todo o mundo, disse uma fonte à ABC News.



Com informações da Dow Jones Newswires e ABC News.