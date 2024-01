Americano é extraditado do Brasil para julgamento por fraude nos EUA

Um americano de Connecticut foi extraditado do Brasil para os Estados Unidos para responder por crimes de fraude, roubo de identidade e crimes de lavagem de dinheiro, informou o Federal Bureau of Investigation (FBI) na sexta-feira, 19.



John Voloshin, também conhecido como “Josh Thomas”, 68, é acusado de fugir para o Brasil após ser condenado em maio de 2012 a 33 meses de prisão por operar vários esquemas de fraude que resultaram em perdas de mais de $1,5 milhão para indivíduos e credores, segundo a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito de Connecticut.



Ele foi libertado da prisão em maio de 2014 e em novembro do mesmo ano foi condenado a mais nove meses de prisão por violar sua condicional. Foi então libertado da prisão em junho de 2015 e no outono do mesmo ano envolveu-se em outro esquema de fraude, sendo condenado em novembro de 2017 a 27 meses de prisão e a pagar $275 mil em restituição.



Novamente libertado da prisão em maio de 2018, entre janeiro e abril de 2019, Voloshin teria fraudado também uma empresa de Bloomfield (CT), roubando cheques e ordens de pagamento, falsificando documentos e beneficiando-se dos fundos desviados. Como parte do esquema, constituiu uma entidade no Wyoming com um nome muito semelhante ao da empresa, abriu uma conta bancária em nome da empresa falsa, depositou cheques desviados na conta e usou os fundos roubados para si próprio.



Em algum momento que não foi citado, Voloshin foi para o Brasil. Ele foi preso em 14 de julho de 2021 em São Paulo e ficou sob custódia desde então.



Extraditado, compareceu perante o juiz dos EUA, Thomas O. Farrish, no último dia 19 em Hartford e se declarou inocente das novas acusações.



A fraude bancária acarreta uma pena máxima de prisão de 30 anos em cada acusação, o roubo de identidade agravado acarreta uma pena obrigatória de prisão de dois anos em cada acusação e lavagem de dinheiro acarreta uma pena máxima de prisão de 20 anos em cada acusação. Voloshin também enfrentará penalidades adicionais se for descoberto que ele violou as condições de sua libertação supervisionada de sua condenação de 2017.



O caso está sendo investigado pelo Federal Bureau of Investigation. O procurador dos EUA, Avery, agradeceu à Interpol e às autoridades brasileiras pela assistência na apreensão do réu.