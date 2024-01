Departamento de Justiça dos EUA pede que Suprema Corte mantenha pílula abortiva

A administração Biden, por meio do Departamento de Justiça, instou na terça-feira, 23, a Suprema Corte a preservar o amplo acesso a uma pílula abortiva amplamente utilizada, alertando que limitar a sua disponibilidade imporia “graves danos” às mulheres que procuram abortos via medicamentos.



O Departamento de Justiça e os Laboratórios Danco, fabricante do medicamento mifepristona, apresentaram documentos ao Supremo Tribunal que expuseram os seus argumentos sobre por que os juízes deveriam reverter uma decisão de um tribunal inferior que mudaria uma série de ações tomadas pela Food and Drug Administration desde 2016 que tornou mais fácil de manter a pílula.



Tanto Danco quanto a administração Biden defenderam as ações do FDA de 2016 a 2021 como legais. Essas mudanças incluíram estender o período de gravidez em que o mifepristona pode ser tomado de sete para 10 semanas; reduzindo o número de visitas presenciais necessárias de três para uma; e expandir os prestadores de cuidados de saúde que podem prescrever e dispensar o medicamento. Mais recentemente, o FDA disse que os pacientes poderiam receber mifepristona pelo correio.



A aprovação do mifepristona pela FDA em 2000 foi baseada em seu julgamento científico de que o medicamento é “seguro e eficaz”, e seu subsequente relaxamento das regras em torno do uso da pílula foi “apoiado por uma revisão exaustiva de um registro incluindo dezenas de estudos científicos e décadas de uso seguro de mifepristona por milhões de mulheres nos Estados Unidos e em todo o mundo", defende o governo.



A administração Biden disse que estudos mostram que as taxas de eventos adversos graves associados ao mifepristona são baixas e que o medicamento foi tomado por mais de 5 milhões de mulheres que procuram interromper a gravidez. A mifepristona é tomada em combinação com um segundo medicamento, o misoprostol, para interromper a gravidez até as 10 semanas de gestação.



Os juízes da Suprema Corte devem ouvir os argumentos da disputa apresentada por um grupo de associações médicas e médicos anti-aborto durante o seu mandato atual, mas o processo ainda não foi agendado. Os contestadores processaram a FDA em novembro de 2022 pela aprovação do mifepristona há mais de 20 anos, bem como pelas alterações mais recentes envolvendo o uso do medicamento, argumentando que a FDA não considerou adequadamente a sua segurança.



Uma decisão do caso está prevista para o final de junho.



A lei Roe vs. Wade, que garantiu o direito das mulheres americanas de abortar, completou 51 anos esta semana. Ela foi anulada em 2022, quando a Suprema Corte, de maioria conservadora desde que Trump designou três magistrados durante seu mandato, anulou a sentença do caso Roe vs. Wade e deu a cada estado a liberdade de legislar a respeito.

Fonte: CBS News.