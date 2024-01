Sobe para quase 100 os mortos por tempestades de inverno nos EUA

Dezenas de pessoas já morreram em tempestades de inverno nos EUA, após dias de congelamento. Pelo menos 95 mortes foram relacionadas ao clima na semana passada, muitas delas por hipotermia ou acidentes de carro, segundo a mídia norte-americana.



Mais de 115 milhões de residentes de Iowa a Nova Jersey permaneceram no caminho de uma tempestade de inverno que levou neve, temperaturas congelantes e condições de viagem inseguras.

Os alertas meteorológicos em vigor no início da semana cobriam áreas onde vivem um total de 57 milhões de pessoas, informou a NBC News, parceira americana da Sky.



Com neve e gelo cobrindo muitas regiões, 27 pessoas morreram somente no Tennessee, com Arkansas, Illinois, Missouri, Oklahoma e Texas entre os outros estados afetados.

As vítimas incluem três pessoas – entre elas uma mulher grávida – que foram fatalmente eletrocutadas depois de escorregarem no gelo próximo a um cabo de energia que caiu sobre um carro em Portland, Oregon.



Em Lewisburg, Tennessee, um homem de 25 anos foi encontrado morto no chão de uma casa móvel depois que seu aquecedor elétrico tombou e foi desligado.



O estado de emergência foi declarado na sexta-feira no estado de Oregon - e permanece em vigor - com as autoridades alertando para a ameaça de inundações, ventos fortes, deslizamentos de terra e cortes de energia.



Mais de 600.000 residentes em Memphis foram obrigados a ferver a água da torneira antes de usá-la nos últimos quatro dias, depois que milhares de canos estouraram durante temperaturas abaixo de zero.



No Mississippi, as autoridades alertaram os moradores locais que eles corriam o risco de “congelamento e hipotermia” se permanecessem fora de casa por muito tempo.



Até mesmo Los Angeles, Califórnia, foi inundada por fortes chuvas nos últimos dias, com as autoridades emitindo uma ordem de evacuação no vizinho Topanga Canyon, em meio a temores de possíveis deslizamentos de terra lamacentos.

The storm that brought dangerous ice and powerful winds to the Pacific Northwest left a trail of destruction behind, with hundreds of trees down in the area. pic.twitter.com/Ipy9vIRAzs — AccuWeather (@accuweather) January 24, 2024