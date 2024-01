67% dos americanos não querem revanche de Trump e Biden, diz pesquisa

Donald Trump lidera o presidente democrata Joe Biden por seis pontos percentuais em uma pesquisa da Reuters/Ipsos que mostrou que os americanos estão descontentes com uma revanche eleitoral que entrou em foco após a vitória do ex-presidente em New Hampshire.



A pesquisa nacional feita com 1.250 pessoas mostrou Trump com 40% e Biden com 34% dos votos. A pesquisa tem uma margem de erro de três pontos percentuais.

Isso representou um ganho para Trump depois que uma pesquisa da Reuters/Ipsos realizada no início deste mês mostrou que ele e Biden empatariam em uma disputa em novembro.

Enquanto Trump vence facilmente sua única concorrente nas primárias, Nikki Haley, cerca de 67% dos entrevistados disseram estar “cansados de ver os mesmos candidatos nas eleições presidenciais e querem alguém novo.” Ainda assim, apenas 18% disseram que não votariam se Biden e Trump fossem sua escolha.



Os dois candidatos parecem prontos para uma revanche após as vitórias consecutivas de Trump em Iowa e New Hampshire, com a Casa Branca considerando Trump como o principal candidato, e Trump se irritando porque Haley não saiu imediatamente da corrida republicana.



Fonte: CNN.