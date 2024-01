Empresas de IA terão que relatar seus testes de segurança ao governo dos EUA

A administração Biden começará a implementar um novo requisito para que os desenvolvedores dos principais sistemas de Inteligência Artificial divulguem os resultados dos seus testes de segurança ao governo.



O Conselho de IA da Casa Branca está programado para se reunir na segunda-feira para analisar o progresso feito na ordem executiva que o presidente Joe Biden assinou há três meses para gerenciar a tecnologia em rápida evolução.

A principal meta de 90 dias do pedido era um mandato sob a Lei de Produção de Defesa para que as empresas de IA compartilhassem informações vitais com o Departamento de Comércio, incluindo testes de segurança.

Ben Buchanan, conselheiro especial da Casa Branca para IA, disse numa entrevista que o governo quer “saber que os sistemas de IA são seguros antes de serem divulgados ao público – o presidente deixou muito claro que as empresas precisam de cumprir esse padrão”.

As empresas de software estão comprometidas com um conjunto de categorias para os testes de segurança, mas as empresas ainda não têm de cumprir um padrão comum nos testes. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia do governo desenvolverá uma estrutura uniforme para avaliar a segurança, como parte do pedido assinado por Biden em outubro.

A IA emergiu como uma importante consideração económica e de segurança nacional para o governo federal, dados os investimentos e as incertezas causadas pelo lançamento de novas ferramentas de IA, como o ChatGPT, que podem gerar texto, imagens e sons. A administração Biden também está a analisar a legislação do Congresso e a trabalhar com outros países e com a União Europeia nas regras para a gestão da tecnologia.

O Departamento de Comércio desenvolveu um projeto de regra para empresas de nuvem dos EUA que fornecem servidores para desenvolvedores estrangeiros de IA.

Nove agências federais, incluindo os departamentos de Defesa, Transportes, Tesouro e Saúde e Serviços Humanos, concluíram avaliações de risco relativas à utilização da IA em infra-estruturas nacionais críticas, como a rede eléctrica.

O governo também intensificou a contratação de especialistas em IA e cientistas de dados em agências federais.



Fonte: Associated Press.