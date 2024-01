Vítimas de crimes cibernéticos que não são proficientes em inglês são mal protegidas, diz análise

Nos Estados Unidos, o Internet Crime Complaint Center serve como um componente crítico nos esforços do FBI para combater o crime cibernético. O website do centro fornece recursos educativos para ajudar indivíduos e empresas a protegerem-se contra ameaças cibernéticas e também lhes permite denunciar a sua vitimização através da apresentação de queixas relacionadas com crimes na Internet. O Internet Crime Complaint Center também publica relatórios anuais que resumem o estado atual dos crimes na Internet, tendências e casos notáveis.



Contudo, as informações e recursos, incluindo o formulário de notificação, publicados no site do centro estão disponíveis apenas em inglês. Isto exclui um número substancial de utilizadores da Internet e vítimas de crimes cibernéticos: pessoas com proficiência limitada em inglês. Além de deixar de fora muitas pessoas que são mais vulneráveis às ameaças cibernéticas, uma consequência é que os relatórios anuais de crimes na Internet do Internet Crime Complaint Center são incompletos e imprecisos.



A falta de informações e recursos sobre segurança cibernética e segurança na Internet em idiomas diferentes do inglês no site do Internet Crime Complaint Center amplia ainda mais a “lacuna de segurança”, uma divisão que surgiu entre aqueles que podem gerenciar e mitigar potenciais ameaças à segurança cibernética e aqueles que não podem . Como não existe um mecanismo e uma estrutura de denúncia adequados para que as pessoas com proficiência limitada em inglês possam denunciar a sua vitimização, os dados e estatísticas sobre a vitimização cibernética nesta população são severamente limitados.



A Ordem Executiva 13.166, assinada em 2000, exige que as agências federais melhorem o acesso aos serviços para pessoas com proficiência limitada em inglês. O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, emitiu um memorando em 21 de novembro de 2022, orientando a Divisão de Direitos do Departamento de Justiça para compartilhar melhores práticas e trocar informações sobre acesso a idiomas com outras agências federais.



A fim de corroborar a falta de segurança maior para quem não é proficientes em inglês, foi feito um estudo, que está previsto para ser publicado em uma próxima edição do International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime, com 18 usuários da Internet que falam espanhol e seis vietnamitas.



Todos os participantes do estudo já passaram pelos nove tipos mais comuns de crimes cibernéticos: vírus de computador, e-mails de phishing, notificação de que sua conta financeira foi hackeada e seus dados pessoais estavam em risco e notificação de que outro tipo de conta havia sido hackeado.

Fonte: The Conversation.