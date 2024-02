Brasil e EUA celebram 200 anos de relações diplomáticas

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciaram o início de um ano de celebrações alusivas ao 200º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países.



As comemorações destacarão os fortes laços políticos, econômicos e culturais entre o Brasil e os Estados Unidos, duas das democracias mais diversas e prósperas do mundo, conforme enfatizado durante as reuniões dos presidentes Lula e Biden em Washington, em 10 de fevereiro de 2023, e em Nova York, em 20 de setembro de 2023, disse a Embaixada dos EUA em Brasília.

Ao longo de 2024, o Brasil e os EUA sediarão uma série de iniciativas conjuntas, seminários, programas de intercâmbio e eventos culturais para destacar nosso compromisso mútuo com a rica diversidade de nossos povos, a força de nossas respectivas democracias, a proteção dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.

Em 26 de maio de 1824, os dois países estabeleceram relações diplomáticas com o reconhecimento da independência do Brasil pelos Estados Unidos. No século XXI, a nossa parceria bilateral continua a produzir resultados para ambos os povos, como evidenciam o dinamismo das relações econômicas e comerciais, o intercâmbio tecnológico, a importante cooperação em matéria ambiental e de energia, a priorização das questões sociais e a renovação de importantes mecanismos de diálogo bilateral ao longo de 2023.



O anúncio da Parceria Brasil-EUA pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras pelos presidentes Lula e Biden também destaca a robustez da relação bilateral.

No plano global, o Brasil e os EUA reafirmam seu compromisso de trabalhar juntos para construir uma ordem internacional mais próspera e democrática, na qual prevaleçam a paz e o desenvolvimento inclusivo e sustentável.