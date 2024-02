Forte tempestade de inverno atinge o Nordeste dos EUA; escolas são fechadas e voos cancelados

Partes do nordeste do país foram atingidas nesta terça-feira, 13, por uma tempestade de neve que cancelou voos e escolas e gerou avisos para as pessoas ficarem fora das estradas.



Algumas áreas previam neve forte estavam ficando menos do que isso à medida que o padrão climático mudava.



Mais de 1.000 voos foram cancelados até agora na manhã de terça-feira, principalmente nos aeroportos da cidade de Nova York e de Boston.



Foi a primeira grande tempestade de neve na cidade de Nova York desde fevereiro de 2022. A cidade, que possui o maior sistema escolar do país, mudou para o ensino remoto e fechou seus prédios na terça-feira por causa da tempestade.



O prefeito Eric Adams disse aos nova-iorquinos para não subestimarem a tempestade. “Vamos permitir que a Mãe Natureza faça o seu trabalho”, disse ele. “O nome do jogo é manter nossas estradas desobstruídas e esperamos que as pessoas usem o transporte público ou, se puderem ficar em casa, façam-no.”

Em Connecticut, o governador Ned Lamont ordenou que todos os edifícios executivos fechassem ao público durante o dia.



O Departamento de Transportes da Pensilvânia reduziu temporariamente o limite de velocidade em várias interestaduais para 45 mph (72 km/h) na região centro-leste do estado por causa da tempestade.



Alguns dos maiores totais de queda de neve foram previstos para os subúrbios ao norte da cidade de Nova York e ao sudoeste de Connecticut, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional. Rajadas de vento podem atingir 100 km/h na costa de Massachusetts e 65 km/h no interior do sul da Nova Inglaterra.

Antes da tempestade, a governadora de Massachusetts, Maura Healey, disse a todos os funcionários não essenciais do Poder Executivo que não se apresentassem ao trabalho na terça-feira. As escolas de Boston estavam fechando e uma proibição de estacionamento estava em vigor. Fechamentos e proibições semelhantes foram implementados em outras cidades e vilas. As autoridades de emergência tinham equipamentos para ajudar a manter as estradas desobstruídas.

A prefeita de Boston, Michelle Wu, disse que os abrigos para moradores de rua da cidade permaneceriam abertos.



O governador de Rhode Island, Dan McKee, assinou uma ordem executiva fechando escritórios do governo estadual na terça-feira e proibindo viagens de trator em todas as estradas interestaduais e estaduais a partir da meia-noite. McKee disse que emitiu a proibição de reboques de tratores em coordenação com Massachusetts, Connecticut e Nova York.

Os aeroportos da região pediram aos viajantes que verificassem com suas companhias aéreas em caso de cancelamentos e atrasos.

As empresas de energia disseram que estão se preparando para responder a possíveis interrupções que possam ocorrer devido à queda de árvores e galhos nas linhas elétricas.



No Sul, os alertas de enchentes cobriram grande parte do Alabama e partes do centro da Geórgia na segunda-feira. Esperava-se até 12,7 centímetros de chuva em partes da Geórgia e do Alabama, alertou o Serviço Meteorológico Nacional.



Fonte: Associated Press.

We’re tracking the snow/wintry mix forecasted to pass through the #NYC area later today 2/13. Travelers are advised to confirm flight status with their airline before heading to #JFK. pic.twitter.com/0e0MiKPJ4y — John F. Kennedy Airport (@JFKairport) February 13, 2024