Brasileiro investe em treinamento em segurança nos EUA

A violência armada nos Estados Unidos é um tema recorrente de debate. Segundo dados divulgados pela BBC, o país teve 1,6 ataque a tiros por dia em 2023. Embora as estatísticas sobre criminalidade estejam prejudicadas pelo novo sistema de coleta de dados do FBI, uma pesquisa realizada pelo Conselho de Justiça Criminal do país mostra que o patamar está acima do período pré-pandemia.



Os Estados Unidos, embora ocupe a terceira posição melhor posição no ranking dos países de desenvolvimento humano muito elevado, aparece como o quinto paísmais violento dentre os 47 que estão na lista de desenvolvimento humano muito elevado. Os dados são doInstituto Avante Brasil.

Nesse sentido, o policial militar Pedro Marcondes Thut Medeiros abrirá uma empresa de treinamento em segurança e proteção nos Estados Unidos. "Esse tipo de treinamento é fundamental para garantir que profissionais desempenhem suas funções com eficácia e segurança em uma variedade de ambientes e situações", afirma ele, que tem mais de 15 anos de experiência na área.

A Baron Security Solutions LLC, segundo Medeiros adianta, fornecerá uma variedade de serviços especializados, como táticas de patrulha, treinamento em controle de distúrbios civis, uso de armas e equipamentos letais e não letais, tanto para entidades e indivíduos dos setores público e privado. A empresa terá como sede a cidade de Round Rock, no estado americano do Texas.

Ao oferecer os serviços de treinamento em segurança para profissionais que já atuam nessa indústria, Medeiros planeja atender à demanda por esse tipo de serviço e, por consequência, aumentar os níveis de segurança para eventos e ambientes públicos e privados. "A insegurança gerada pelo crime e pela violência nos Estados Unidos é um problema muito sério, o que coloca os direitos humanos em jogo", acredita o policial.

Com os treinamentos, Medeiros planeja entregar serviços que permitirão aos profissionais de segurança desempenhar um papel na prevenção de crimes. "Como consequência, isso vai aliviar a pressão sobre várias agências e organizações dos EUA para segurança pública e segurança", finaliza.

Sobre o profissional:

Pedro Marcondes Thut Medeiros é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, um curso de ensino superior voltado para a formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tem experiência em liderança e formação de grupos, tendo ocupado cargos de comando ao longo de sua carreira profissional.

Medeiros é especializado em Patrulha Tática e tem experiência em Controle de Distúrbios Civis, comandando tropas em ações de choque. Ele também é instrutor de exercícios com armas de fogo e tiros, complementado por graduação no curso respectivo (Tiro Defensivo em Preservação da Vida - Método Giraldi).



