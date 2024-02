Governo Biden anuncia US$ 970 milhões para melhorias de aeroportos

O governo Biden disse nesta quinta-feira, 15, que está fornecendo US$ 970 milhões para melhorias em 114 aeroportos em todo o país, com obras que vão desde saguões mais amplos e novos sistemas de manuseio de bagagem até novos terminais em alguns pequenos aeródromos.



Funcionários do governo disseram que o dinheiro vem de um programa de subsídios de US$ 5 bilhões para modernizar terminais aeroportuários.



A maior quantia, US$ 50 milhões, irá para o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida, para um projeto para conectar terminais atrás dos pontos de controle de segurança e fornecer novos espaços de varejo e outras comodidades.

O Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, receberá US$ 40 milhões para ampliar um saguão, reconfigurar um posto de controle de segurança e outras mudanças. O Aeroporto Internacional Phoenix Sky Harbor, o Aeroporto Internacional Washington Dulles no norte da Virgínia, o Aeroporto Internacional de São Francisco e o Aeroporto Internacional de Los Angeles receberão valores que variam de US$ 31 milhões a US$ 36 milhões.

Um funcionário da Administração Federal de Aviação disse que houve mais de 600 solicitações e que os pedidos totalizaram US$ 14 bilhões.

A administração não mediu esforços para promover proteções novas e propostas para os viajantes aéreos – vendo as companhias aéreas como um alvo fácil de frustração dos consumidores.



O presidente Joe Biden criticou as taxas que algumas companhias aéreas cobram para permitir que as famílias se sentem juntas. O Departamento de Transportes publicou um “painel” online para estimular as companhias aéreas a se comprometerem com a melhoria do atendimento ao cliente.

“Outra parte dessa melhor experiência de viagem é investir em nossa infraestrutura física, para melhorar os aeroportos”, disse o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, ao discutir as concessões aeroportuárias com os repórteres.

No mês passado, o Departamento de Transportes anunciou US$ 244 milhões em subsídios para melhorias em outras instalações aeroportuárias, incluindo pistas e pistas de táxi.

Fonte: Associated Press.