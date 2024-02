Senado dos EUA avança em projeto de lei para proteger crianças na internet

A Lei de Segurança Online para Crianças (Kids Online Safety Act - KOSA) ultrapassou 60 co-patrocinadores do Senado, apoiadores suficientes para que seja aprovada na Câmara, anunciaram os autores do projeto na quinta-feira, 15.



O projeto visa impor novas medidas que responsabilizam as empresas de tecnologia por protegerem os usuários mais jovens de uma série de ameaças, desde bullying até exposição a conteúdos prejudiciais.



O apoio representa um marco importante para a legislação, que procura criar um dever de cuidado para as plataformas tecnológicas para mitigar certos perigos para os jovens utilizadores e permitir-lhes optar por não receber recomendações baseadas em algoritmos. Se se tornar lei, estará entre os estatutos de segurança online mais importantes para crianças desde a Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças, que entrou em vigor em 2000.

Os principais defensores do projeto, os senadores Richard Blumenthal (D-CT) e Marsha Blackburn (R-TN), também anunciaram novas mudanças no texto da legislação, que parecem ter como objetivo abordar as preocupações de que o projeto permitiria aos políticos e às autoridades policiais censurar conteúdo on-line.

A nova versão inclui uma definição específica de “recurso de design” como algo que incentivará os menores a dedicar mais tempo e atenção na plataforma, incluindo rolagem infinita, notificações e recompensas por permanecerem online. Os escritórios dos principais patrocinadores disseram que pretendem se concentrar em recursos de design que buscam fazer com que as crianças retornem às plataformas e esclarecer o foco nos modelos de negócios das mídias sociais, em vez do conteúdo que elas escolhem hospedar.



O novo texto também elimina a capacidade dos procuradores-gerais estaduais de fazer cumprir o dever de diligência, deixando esse poder para a Comissão Federal de Comércio. Essa concessão parece ter como objetivo mitigar uma preocupação fundamental dos grupos LGBTQ+, que temiam que alguns AGs republicanos usassem a lei para tomar medidas contra recursos para jovens LGBTQ+ que os responsáveis pela aplicação considerassem inadequados. Os procuradores-gerais do Estado ainda podem fazer cumprir outras partes da lei, incluindo as suas disposições sobre salvaguardas para menores, divulgação e transparência.

O KOSA ainda precisa ser levado a votação no plenário e, mesmo que seja aprovado no Senado, o projeto ainda precisará ser aprovado na Câmara. Ainda não existe um projeto de lei complementar naquela câmara.



Contudo, as mudanças amenizaram muitas das preocupações dos principais grupos de defesa LGBTQ+ que anteriomente se declararam contrários ao projeto. O escritório apontou para uma carta datada de quinta-feira de grupos como GLAAD, Human Rights Campaign e The Trevor Project afirmando que não se oporiam à nova versão do projeto de lei se ele avançasse.



A Electronic Frontier Foundation, sem fins lucrativos, também manteve sua oposição. O diretor de ativismo, Jason Kelley, disse que o KOSA “continua sendo um projeto de censura perigoso e inconstitucional” e, em vez disso, defendeu uma privacidade abrangente.



Fonte: The Verge.