70 moedas são retiradas do estômago de um jacaré em Nebraska

Autoridades de um zoológico de Nebraska estão alertando os visitantes contra jogar moedas na água depois que um jacaré teve 70 moedas retiradas do estômago. As informações são da Fox News.



Durante um exame de rotina, veterinários do Zoológico e Aquário Henry Doorly de Omaha descobriram objetos metálicos estranhos no estômago de um de seus 10 jacarés americanos (american alligator).



Na semana passada, Thibodaux, um jacaré leucístico* (uma particularidade genética devida a um gene recessivo, que confere a cor branca a animais) de 36 anos, foi submetido a um procedimento veterinário para remover 70 moedas americanas de dentro dele antes que causassem qualquer problema.

Christina Ploog, veterinária associada do zoológico, liderou o procedimento.

“Com a ajuda de seu treinamento, Thibodaux foi anestesiado e intubado para nos permitir tratá-lo com segurança durante o procedimento”, disse ela. “Foi colocado um cano de plástico para proteger sua boca e passar com segurança as ferramentas utilizadas para acessar as moedas, como uma câmera que nos ajudou a orientar a retirada desses objetos”.

Todas as moedas foram removidas com sucesso e um raio-X de acompanhamento confirmou isso, disseram autoridades do zoológico.



“Embora um procedimento como o realizado em Thibodaux nem sempre seja comum, é um ótimo exemplo do que nossas equipes de cuidados e saúde animal fazem todos os dias em nosso campus para fornecer cuidados excelentes aos nossos animais”, disse Taylor Yaw, veterinário do zoológico e diretor de saúde animal.



Os médicos disseram que Thibodaux já se recuperou totalmente do procedimento e foi devolvido ao seu habitat.



O leucismo é uma condição que causa perda parcial de todos os tipos de pigmentação. É diferente do albinismo porque não afeta as células pigmentares dos olhos, segundo autoridades da vida selvagem.