Homem ateia fogo em si mesmo em frente à embaixada de Israel em Washington D.C.

O militar dos EUA que se incendiou, num aparente ato de protesto contra a guerra em Gaza, em frente à Embaixada de Israel em Washington, na tarde de domingo, 25, morreu. Mais tarde, ele foi identificado por alguns meios de comunicação e nas redes sociais como Aaron Bushnell. As informações são do jornal The New York Times.



O homem seria um membro da Força Aérea dos EUA. Ele transmitiu o ato ao vivo no Twitch. “Não serei mais cúmplice do genocídio. Estou prestes a me envolver em um ato extremo de protesto", disse. Em seguida, enquanto estava parado em frente aos portões da Embaixada, ele largou o celular e filmou banhando-se em um líquido transparente de uma garrafa de metal. Então, ele ateou fogo no próprio corpo, gritou “Palestina Livre!” e caiu no chão.



O Departamento de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência do Distrito de Columbia respondeu a uma chamada sobre uma pessoa pegando fogo fora da embaixada pouco antes das 13h de domingo, e encontrou as chamas apagadas pela divisão uniformizada do Serviço Secreto. Ele foi levado a um hospital local com ferimentos graves, mas não resistiu.



O registro do momento foi removido na tarde de domingo e foi substituído por uma mensagem que afirmava que o conteúdo violava as diretrizes do Twitch. Segundo o The New York Times, a Embaixada de Israel nos EUA tem sido palco de diversos protestos contra a guerra na Faixa de Gaza.

Alguns protestos resultaram em detenções, mas raramente em violência. Em dezembro do ano passado, um manifestante autoimolou-se (autossacrificar )em frente ao consulado israelense em Atlanta, no que a polícia local disse ter sido “provavelmente um ato extremo de protesto político”.