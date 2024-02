Infecções por norovírus aumentaram nos EUA, relata CDC

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA relataram recentemente um aumento nos surtos de norovírus, uma doença estomacal contagiosa que causa gastroenterite aguda, inflamação do estômago e dos intestinos.



Na semana que terminou em 17 de fevereiro, mais de 12% dos testes para norovírus deram positivo, mostraram dados do CDC. Isso representa um aumento em relação aos 11,5% da semana anterior. Os casos são particularmente elevados no Nordeste, onde mais de 13% dos testes deram positivo. As taxas de positividade na região foram superiores a 13% desde o final de janeiro, por causa de surtos na cidade de Nova York e na Filadélfia.

No entanto, esses níveis estão abaixo do que eram na temporada passada, quando cerca de 15% dos testes deram positivo, tanto no país quanto no Nordeste.



O norovírus causa de 19 a 21 milhões de doenças todos os anos, na maioria das vezes em ambientes lotados, como lares de idosos, creches e navios de cruzeiro.







Os surtos de norovírus são mais comuns no final do outono, inverno e início da primavera, de acordo com o CDC. Os sintomas da doença, mais comumente conhecida como cólica estomacal, incluem cólicas abdominais, diarreia, vômitos e, às vezes, febre baixa, de acordo com o CDC.



Não existe tratamento específico para o norovírus, mas os especialistas recomendam beber bastante líquido para evitar a desidratação. Para prevenir a doença, o CDC recomenda lavar as mãos, evitar tocar nos olhos, boca ou nariz, enxaguar frutas e vegetais e cozinhar bem os mariscos.

Mulheres grávidas, bebês, idosos e pacientes com doenças crônicas correm risco de desidratação e podem necessitar de fluidos intravenosos com sal em ambiente hospitalar.

Também no mês passado, a Food and Drug Administration dos EUA alertou contra o consumo de ostras da Baixa Califórnia e do México devido ao risco de contaminação por norovírus. Em dezembro, mais de 200 casos suspeitos de norovírus estavam ligados a um restaurante de sushi na Carolina do Norte.



Fonte: Local10.com