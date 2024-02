FDA diz que não autorizou smartwatch para medir açúcar no sangue

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos na área da saúde, emitiu um aviso na quarta-feira, 21, sobre os riscos de usar smartwatches (relógios inteligentes) e smart rings (anéis inteligentes) que afirmam medir os níveis de glicose no sangue sem perfurar a pele.



A FDA observa que não autorizou ou aprovou nenhum smartwatch ou smart ring destinado a medir os níveis de glicose no sangue por conta própria. O uso desses dispositivos pode levar a medidas imprecisas de glicose no sangue, também conhecida como açúcar no sangue, e a erros no gerenciamento do diabetes que podem ser ameaçadores à vida, alertou a agência.

“Se o seu atendimento médico depende de medidas precisas de glicose no sangue, converse com seu provedor de saúde sobre um dispositivo apropriado autorizado pela FDA para suas necessidades”, disse a FDA em comunicado.



Esses dispositivos não autorizados são diferentes dos aplicativos de smartwatch que exibem dados de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose aprovados pela FDA que perfuram a pele.

Segundo a agência, ela não nomeou marcas específicas, mas disse que os vendedores desses smartwatches e smart rings não autorizados anunciam o uso de “técnicas não invasivas” para medir a glicose no sangue sem exigir que as pessoas furarem os dedos ou perfurarem a pele. No entanto, esses dispositivos não testam diretamente os níveis de glicose no sangue, disse a agência, instando os consumidores a evitarem comprá-los para esse fim.



A agência também aconselhou os profissionais de saúde a discutir o risco de usar dispositivos de medição de glicose no sangue não autorizados com seus pacientes e ajudá-los a selecionar um dispositivo autorizado apropriado para suas necessidades.

“A agência está trabalhando para garantir que fabricantes, distribuidores e vendedores não comercializem ilegalmente smartwatches ou smart rings não autorizados que afirmam medir os níveis de glicose no sangue”, disse a FDA no comunicado.

Os consumidores podem relatar quaisquer eventos adversos ou problemas com medições imprecisas de glicose no sangue ao usar smartwatches ou smart rings não autorizados por meio do Formulário de Relatório Voluntário da FDA MedWatch.

Fonte: CNN.