CDC emite alerta de viagem ao Brasil por alta em casos de dengue

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos colocou o Brasil na lista de alerta para viajantes americanos, na sexta-feira, 23. O motivo é a explosão dos casos de dengue no país.



O CDC já tinha publicado um Aviso de Saúde em Viagens para o Brasil para dengue e febre Oropouche* no início deste mês.



"A dengue é um risco em muitas partes da América Central e do Sul, do México e do Caribe. Alguns países estão relatando um aumento no número de casos da doença. Os viajantes para as Américas podem proteger-se evitando picadas de mosquitos", diz o órgão.



Na lista de destinos de alerta estão: Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guiana Francesa (França), Guadalupe, Guatemala, Haiti, Jamaica, Martinica (França), México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, São Bartolomeu, São Martinho, Ilhas Turks e Caicos (Reino Unido)", informou o CDC.



A embaixada dos EUA no Brasil recomenda que os turistas que visitarem o Brasil evitem ambientes que possam conter água parada e procurem ajuda caso sintam sintomas da doença.



"Consulte o site do CDC para mais informações sobre saúde em viagens pelo Brasil. Procure assistência médica se sentir algum sintoma que lhe cause preocupação", orienta o órgão.



De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses no sábado, 24, o país registrou até então 740 mil casos prováveis de dengue, com 151 mortes confirmadas pela doença este ano. Minas Gerais segue como o estado com mais casos, com 232.683 casos prováveis, na sequência estão São Paulo (117.571), Distrito Federal (80.979), Paraná (72.526), Rio de Janeiro (51.532), Goiás (42.407) e Espírito Santo (21.356).



Estudo publicado na sexta-feira, 23, por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) mostrou que alguns mosquitos Aedes aegypti já estão nascendo infectados com o vírus da zika e Chikungunya. O levantamento indica, então, uma transmissão "vertical" da doença, que pula a etapa do mosquito picar um humano, adquirir o vírus para, somente depois, contaminar outra pessoa.



*No Brasil, o Oropouche é considerado um dos mais importantes arbovírus (vírus transmitidos por picadas de mosquito), que infectam humanos na região amazônica. Além de ser a segunda doença febril mais frequente no país, ficando atrás somente de casos da dengue.