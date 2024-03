FDA alerta para suplemento H&NATURAL Brazil Seed vendido nos EUA

Produtos de suplementos dietéticos vendidos em todo o país estão sendo recolhidos porque foram descobertos que contêm uma planta venenosa, representando sérios riscos à saúde de quem comprou as pílulas.



Os suplementos são usados para emagrecimento e fortalecimento dos músculos.



A Food and Drug Administration (FDA) relata online que G.A. Mart dba H&Natural está fazendo o recall voluntariamente de dois lotes de seu H&NATURAL TejoRoot, comprimidos de 10g, juntamente com dois lotes de H&NATURAL Brazil Seed, sementes de 0,167g vendidos a consumidores em todo o país. Foi descoberto, por meio de um teste aleatório conduzido pelo FDA, que eles contêm oleandro amarelo.

Esta é uma planta venenosa nativa do México e da América Central. A ingestão desta planta pode causar efeitos adversos à saúde neurológicos, gastrointestinais e cardiovasculares que podem ser graves ou até fatais em alguns casos.

Os sintomas em quem entrou em contato com a planta incluem os seguintes:

Náusea

Vômito

Tontura

Diarreia

Dor abdominal

Alterações cardíacas

Disritmia



Um relato de doença gastrointestinal foi recebido por G.A. Mar até agora, informou o canal KSNT 27 News.

O indivíduo relatou ter sintomas dolorosos que incluíam hemorragia interna relacionada ao H&NATURAL TejoRoot. Nenhum relato de doença foi recebido em relação às sementes H&NATURAL Brasil ainda.



O FDA afirma que TejoRoot e Brazil Seed foram vendidos através de fontes online como Amazon e www.handnatural.com. Isso também inclui o site de compras online do Walmart. Os lotes recolhidos são rotulados com datas de vencimento de 24/03 e 24/05. Informações completas do produto sobre as pílulas recolhidas podem ser encontradas abaixo:

Raiz do Tejo, Raiz de Tejocte, H&Natural, Saudável e Natural, Suplemento Alimentar, comprimidos de 10g, é embalado em caixa ou frasco, com UPC (196852946921)

Brazil Seed Pure Natural Semilla de Brasil, H& Natural, Saudável e Natural, 0,167g de sementes, embaladas em caixa ou frasco, com UPC (195893047529) (196852820641) (195893698721) (195893236893)(196852134618) (195893336975)



Aqueles que compraram as pílulas em recall são aconselhados a descartá-las ou solicitar um reembolso entrando em contato com a G.A. Mart dba H&Natural. Se você usou os produtos recolhidos, recomendamos entrar em contato com seu médico para obter mais informações.



Se você tiver alguma dúvida sobre este recall, ligue para G.A. Mart pelo telefone 928-389-4805 ou envie um e-mail para [email protected] de segunda a sexta.