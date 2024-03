Suprema Corte dos EUA decide que Trump está elegível no Colorado

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira, 4, que o ex-presidente Donald Trump está elegível no Colorado, em uma decisão que segue meses de debate sobre se o favorito à indicação do Partido Republicano violou a “cláusula insurrecional” incluída na 14ª Emenda.



A decisão é uma vitória massiva para Trump, vencendo uma das muitas ameaças legais que têm atormentado e animado a sua campanha contra o presidente Joe Biden.

Embora a decisão não tenha impacto nos quatro processos criminais em curso que Trump enfrenta, incluindo o caso de subversão eleitoral federal que abrange algumas das mesmas condutas em torno de 6 de janeiro de 2021.



A decisão, que marcou a primeira vez que a Suprema Corte avaliou as ações de Trump em 6 de janeiro, ocorreu um dia antes da Superterça, quando 16 estados e territórios, incluindo o Colorado, realizarão disputas de nomeação.

Utilizar a 14ª Emenda para inviabilizar a candidatura de Trump sempre foi visto como uma possibilidade jurídica remota, mas ganhou um impulso significativo com uma vitória no tribunal superior do Colorado em dezembro. Desde essa decisão, Trump também foi retirado das urnas no Maine e em Illinois.



Durante os argumentos da Suprema Corte, pareceu que Trump venceria. Os conservadores do tribunal, provavelmente céticos em relação ao ex-presidente, como o presidente do tribunal John Roberts e o juiz Brett Kavanaugh, lançaram perguntas relativamente amigáveis ao advogado de Trump, Jonathan Mitchell. Quando o advogado que representava os eleitores se levantou, o questionamento tornou-se muito mais incisivo e insistente.

E não foram apenas os conservadores que pareciam estar no ataque: os juízes Elena Kagan, nomeada pelo presidente Barack Obama, e Ketanji Brown Jackson, escolhido por Biden, também se concentraram em alguns dos argumentos que Trump levantou nos seus documentos.

“A questão que temos de enfrentar é por que um único estado deveria decidir quem será o presidente dos Estados Unidos”, pressionou Kagan a Jason Murray, que representava os adversários. “Por que deveria um único estado ter a capacidade de tomar esta decisão não apenas para os seus próprios cidadãos, mas para o resto da nação?”



Fonte: CNN.