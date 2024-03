Eleição EUA: Superterça aproxima Biden e Trump da revanche de novembro

O presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump estão prestes a chegar muito mais perto de obter as indicações de seus partidos durante a Superterça - o maior dia da campanha das primárias nesta terça-feira, 5, estabelecendo uma revanche histórica.



O início do fim das primárias presidenciais de 2024 começa nesta terça-feira, oito meses antes das eleições gerais de novembro. A Suprema Corte decidiu por 9 a 0 na segunda-feira para restaurar Trump nas votações primárias após tentativas de alguns estados de bani-lo por seu papel em ajudar a desencadear a revolta no Capitólio em 2021.



As eleições desta Superterça estão sendo realizadas em 16 estados e um território – do Alasca e Califórnia a Vermont e Virgínia. Centenas de delegados estão em jogo, o maior resultado para qualquer um dos partidos num único dia.



Quando terminar, espera-se que Biden e Trump tenham acumulado um grande número de delegados e que haja confrontos por assentos críticos no Congresso e poderosas residências oficiais de governadores.



Porém, nem Trump nem Biden conseguirão garantir formalmente as nomeações do seu partido na Superterça. O primeiro que qualquer um deles poderá se tornar o provável candidato de seu partido será em 12 de março para Trump e 19 de março para Biden.



Trump já derrotou mais de uma dúzia de grandes adversários republicanos e agora só lhe resta um: Nikki Haley, ex-embaixadora do ex-presidente na ONU, que também foi eleita duas vezes governadora do seu estado natal, a Carolina do Sul.



Biden fará o discurso sobre o Estado da União na quinta-feira, 7, e, em seguida, fará campanha nos principais estados indecisos da Pensilvânia e da Geórgia. No discurso, o presidente defenderá políticas responsáveis pela “criação recorde de empregos, pela economia mais forte do mundo, pelo aumento dos salários e da riqueza das famílias, e pela redução dos custos de medicamentos e energia”, disse o diretor de comunicações da Casa Branca, Ben LaBolt, em um comunicado.



Embora grande parte do foco esteja na corrida presidencial, também há importantes disputas eleitorais. Os eleitores da Califórnia escolherão candidatos que competirão para ocupar a vaga no Senado ocupada há muito tempo por Dianne Feinstein. A corrida para governador tomará forma na Carolina do Norte, um estado que ambos os partidos estão disputando ferozmente antes de novembro. E em Los Angeles, um procurador progressista está a tentar afastar um intenso desafio de reeleição numa corrida que poderia servir como um barômetro da política do crime. Fonte: Associated Press.



Os republicanos estão realizando primárias nos seguintes estados:

Alabama

Arkansas

Califórnia

Colorado

Maine

Massachussets

Minnesota

Carolina do Norte

Oklahoma

Tennessee

Texas

Vermonte

Virgínia



Os republicanos estão realizando caucuses nos seguintes estados:



Alasca

Utah



Os democratas estão realizando primárias nos seguintes estados:



Alabama

Arcansas

Califórnia

Colorado

Maine

Massachussets

Minesota

Carolina do Norte

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Vermonte

Virgínia



Os democratas estão realizando caucuses no território norte-americano da Samoa Americana.