10 áreas metropolitanas dos EUA onde vendas de casas são mais rápidas

Quais as 10 áreas metropolitanas dos EUA onde as vendas de casas acontecem de forma mais rápida? A Creditnews Research, uma empresa de pesquisa independente, divulgou sua nova classificação dos mercados imobiliários de venda mais rápida nos EUA.



O relatório, divulgado pela CNBC, analisou as 100 maiores áreas metropolitanas dos EUA por população para determinar os mercados imobiliários de venda mais rápida do país e usou dados provenientes da Zillow para estabelecer o número de dias antes de uma listagem entrar no estado de venda pendente.



Para fazer uma comparação pré-Covid versus 2024, o estudo utilizou métricas de janeiro de 2020 a janeiro de 2024.

Todas as 10 principais cidades da lista estão na Costa Leste e no Centro-Oeste. Cinco das 10 áreas metropolitanas mais vendidas também estavam entre as áreas que mais perderam inventário habitacional per capita desde o início da pandemia.

A Flórida teve um dos mercados imobiliários mais fortes durante a pandemia, de acordo com a classificação America's Top States for Business da CNBC, mas nenhuma cidade do estado foi classificada entre as 10 primeiras da Creditnews Research não era o que costumava ser.



Mercado imobiliário número 1



Em janeiro de 2024, o mercado imobiliário de vendas mais rápidas nos EUA era Hartford, Connecticut. A mediana de “dias pendentes” da área metropolitana foi de oito dias, abaixo dos 52 dias em janeiro de 2020.

Esta foi a maior queda percentual (-84,62%) de todas as áreas metropolitanas no estudo. O estado também teve a segunda maior queda no estoque habitacional per capita (-67,20%) desde 2020.



O custo de vida de Hartford é 6% superior à média nacional, enquanto as despesas com habitação são 2% mais baixas, de acordo com PayScale.

Apesar dos custos de habitação mais baixos, o valor médio que os residentes pagam em serviços públicos em Hartford é 26% superior à média nacional e os produtos de mercearia são 2% superiores.

O aluguel médio mensal em Hartford é de US$ 1.501, enquanto os preços das casas estão em torno de US$ 429.687, de acordo com a RentCafe.

Em 2023, Hartford foi um dos 10 principais mercados do ano da Realtor.com. É conhecida como a capital mundial dos seguros porque abriga a sede de mais de 100 seguradoras.



Os 10 mercados imobiliários com vendas mais rápidas



Hartford, Connecticut.

Rochester, Nova York

Siracuse, NY

Harrisburg, Penn.

Richmond, Virgínia.

Grand Rapids, Michigan.

New Haven, Connecticut.

Boston, Massachusetts.

Colombo, Ohio

Worcester, Massachusetts.