Tornados deixam rastro de destruição e mortes na região central dos EUA

Tornados devastaram vários estados centrais dos EUA, destruindo casas e trailers em um estacionamento para trailers e matando pelo menos três pessoas, e é provável que mais corpos sejam descobertos, disseram autoridades nesta sexta-feira, 15.



As tempestades da noite de quinta-feira, 14, deixaram rastros de destruição e feridos ou mortes em Ohio, Kentucky, Indiana e Arkansas. Tornados também foram relatados em Illinois e Missouri.

Parece que o pior atingido foi a área de Indian Lake, no condado de Logan, em Ohio, a noroeste de Columbus. Pelo menos três pessoas morreram lá, e o xerife Randy Dodds disse ao programa “Today” da NBC que cães cadáveres revistariam os destroços nesta sexta-feira.



O tornado devastou as aldeias de Lakeview e Russells Point, disse a porta-voz do condado, Sheri Timmers. Provavelmente houve “muitos feridos”, disse Timmers.

A tempestade destruiu o topo das casas e danificou um acampamento e uma lavanderia, deixando metal retorcido enrolado no topo das árvores. Limpa-neves limparam os detritos das estradas.

“Há lugares em chamas”, disse Amber Fagan, presidente da Câmara de Comércio da região de Indian Lake. “Há linhas de energia passando pelas janelas das pessoas.”

Muitas das casas da região são usadas como chalés de verão por pessoas que vêm pescar e passear de barco.



Em Indiana, cerca de 40 pessoas ficaram feridas por um suposto tornado em Winchester, disseram autoridades. Não houve mortes conhecidas até a manhã de sexta-feira.

“Estou abalado; é avassalador”, disse Bob McCoy, prefeito da cidade de 4.700 habitantes, cerca de 110 quilômetros a nordeste de Indianápolis. “Ouvi o que parecia ser um trem e então comecei a ouvir sirenes.”



A oeste de Winchester, autoridades de gestão de emergências disseram que as avaliações iniciais sugeriram que metade das estruturas da cidade de Selma, com 750 habitantes, foram danificadas por um possível tornado. Apenas ferimentos leves foram relatados, disse a Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Delaware em um comunicado à imprensa.



Outro suposto tornado danificou casas e derrubou árvores no condado de Huron, no norte de Ohio, disseram autoridades, mas nenhuma morte ou ferido foi relatado. As tempestades também danificaram casas e trailers nas comunidades de Hanover e Lamb, no rio Ohio, em Indiana.

Sargento Stephen Wheeles, da Polícia Estadual de Indiana, disse que um suposto tornado atingiu o condado de Jefferson, no rio Ohio, ao norte de Louisville, Kentucky, danificando casas e derrubando árvores e linhas de energia.



Em Kentucky, o diretor de gerenciamento de emergências do condado de Trimble, Andrew Stark, disse ao Courier Journal de Louisville que as tempestades danificaram pelo menos 50 estruturas, incluindo casas.

Dezenas de estruturas foram danificadas na cidade de Milton, no Kentucky, disse o governador Andy Beshear em um comunicado.

No Arkansas, um provável tornado atingiu a comunidade de aposentados de Hot Springs Village, cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Little Rock, de acordo com o meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional, Erik Green.

Granizo do tamanho de uma bola de beisebol também caiu e alguns edifícios foram destruídos, mas não houve relatos de mortes ou feridos, disse Green.



Houve relatos de tornados no condado de Jefferson, Missouri, e no condado de Monroe, Illinois. Grandes pedaços de granizo também foram relatados na área de St. Louis.

Tempo mais severo foi previsto para sexta-feira em partes do Sul, com possibilidade de ventos prejudiciais e tornados isolados, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional.



