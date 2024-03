Trump sugere que haverá "banho de sangue" se perder eleições nos EUA

O ex-presidente Donald Trump sugeriu que, se perder as eleições de 2024, “haverá um banho de sangue para o país”.



Os comentários foram feitos durante um comício no sábado, 16, enquanto Trump discutia a possibilidade de uma guerra comercial crescente com a China por causa da fabricação de automóveis. A manifestação tinha como objetivo obter o voto para o candidato republicano ao Senado, Bernie Moreno, que Trump apoiou em dezembro, antes das primárias de Ohio, na terça-feira, informou a NBC.



“Se você está ouvindo, presidente Xi – e você e eu somos amigos – mas ele entende a maneira como eu lido. Aquelas grandes fábricas de carros monstruosos que vocês estão construindo no México agora... vocês não vão contratar americanos e vão vender os carros para nós, não. Vamos impor uma tarifa de 100% sobre cada carro que cruzar a linha, e vocês não poderão vender esses carros se eu for eleito”, disse Trump.



“Vamos impor uma tarifa de 100% sobre cada carro que cruzar a linha, e vocês não conseguirão vendê-los se eu for eleito”, disse Trump em Vandalia, Ohio. “Agora, se eu não for eleito… será um banho de sangue para o país. Isso será o mínimo. Mas eles não vão vender esses carros. Eles estão construindo fábricas enormes.”



E acrescentou: “Se esta eleição não for vencida, não tenho certeza se haverá outra eleição neste país”.

Em resposta aos comentários do ex-presidente, a porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, disse à NBC News: “As políticas de Biden criarão um banho de sangue econômico para a indústria automóvel e os trabalhadores do setor automóvel”.



Sobre sua fala, Trump justificou como sendo especificamente ao setor de automóveis:



"A mídia Fake News e seus parceiros democratas na destruição de nossa nação fingiram estar chocados com o uso da palavra BLOODBATH, embora entendessem perfeitamente que eu estava simplesmente me referindo às importações permitidas pelo 'Crooked Joe Biden', que estão matando a indústria automobilística. Os United Auto Workers, mas não a sua liderança, entendem perfeitamente o que quero dizer. Com o 'Mandato do Carro Elétrico' sendo impulsionado por Biden, em breve não haverá mais carros fabricados nos EUA - A menos que eu seja eleito presidente, caso em que a fabricação de automóveis prosperará como nunca antes!!!"