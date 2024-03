Jackpot da Mega Millions sobe para US$ 875 milhões e Powerball US$ 600 milhões

Os jogos de apostas Mega Millions e Powerball acumularam alguns jackpots enormes após semanas sem ganhadores.



O jackpot da Mega Millions já está estimado em incríveis US$ 875 milhões para o sorteio de terça-feira à noite, depois que nenhum bilhete acertou todos os seis números sorteados na noite de sexta-feira. Já o jackpot da Powerball de sábado à noite é estimado em US$ 645 milhões.



As chances de ganhar qualquer jackpot da loteria são muito pequenas. Os jogadores da Mega Millions têm 1 chance em 302,6 milhões de levar para casa o prêmio principal. E não é muito mais fácil ganhar um jackpot da Powerball com probabilidades próximas de 1 em 292,2 milhões.



Esta é a sexta vez em quase 22 anos de história do jogo Mega Millions que o jackpot é tão grande, e cinco desses seis jackpots ultrapassaram US$ 1 bilhão, de acordo com um comunicado da Mega Millions. Os ingressos vencedores foram vendidos na Carolina do Sul, Michigan, Illinois, Maine e Flórida.

Houve um grande vencedor no sorteio da Mega Millions de sexta-feira à noite. Um ingresso em Nova York acertou todas as cinco bolas brancas sorteadas e ganhará US$ 1 milhão.



O jackpot da Mega Millions acumulou 28 vezes desde 8 de dezembro, quando dois bilhetes premiados foram sorteados na Califórnia, disseram autoridades da loteria. Os sorteios da Mega Millions ocorrem todas as terças e sextas à noite.



O jackpot da Powerball acumulou 32 vezes desde 1º de janeiro, quando um ingresso em Michigan rendeu um prêmio no valor de US$ 842,4 milhões. A Powerball é sorteada três vezes por semana, às segundas, quartas e sábados.



Os bilhetes da Mega Millions custam US$ 2 e são vendidos em 45 estados, Washington, D.C. e nas Ilhas Virgens dos EUA. Os ingressos da Powerball também custam US$ 2 e são vendidos em 45 estados, no Distrito de Columbia, em Porto Rico e nas Ilhas Virgens dos EUA.



As apostas podem ser feitas do Brasil, pelo link da Lottoland.

Fonte: Local 10.