Trump não conseguiu obter fiança de US$ 464 milhões para julgamento de NY, dizem advogados

O ex-presidente Donald Trump não conseguiu obter uma fiança para garantir a sentença de fraude de US$ 464 milhões contra ele, disseram seus advogados em um processo judicial nesta segunda-feira, 18.

Trump e sua empresa precisam emitir uma fiança no valor total até a próxima semana, a fim de impedir que a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, possa cobrar enquanto ele apela. Eles pediram a um tribunal de apelações que interviesse nesse meio tempo e disseram na segunda-feira que não tiveram sucesso na obtenção de fiança.

“Os contínuos esforços diligentes dos réus provaram que uma fiança no valor total da sentença é ‘uma impossibilidade prática’”, disse o documento. "Esses esforços diligentes incluíram a abordagem de cerca de 30 empresas de fiança por meio de 4 corretores separados."

Seus esforços, incluindo “inúmeras horas de negociação com uma das maiores companhias de seguros do mundo”, provaram que “a obtenção de uma caução de recurso no valor total” da Sentença “não é possível nas circunstâncias apresentadas”, afirma o documento.

As outras empresas de títulos não “aceitarão ativos tangíveis, como imóveis, como garantia”, mas “aceitarão apenas dinheiro ou equivalentes a dinheiro (como títulos negociáveis)”, afirma o documento. Ele também observou que essas empresas normalmente “exigem garantias de aproximadamente 120% do valor da sentença” – o que totalizaria cerca de US$ 557 milhões.

“Além disso, os fiadores provavelmente cobrariam prêmios de títulos de aproximadamente 2% ao ano com dois anos de antecedência – um custo inicial superior a US$ 18 milhões”, disse o documento. Esses 18 milhões de dólares não seriam recuperáveis mesmo que Trump ganhasse o seu recurso.

Ao todo, afirma o documento, a “quantia real de dinheiro ou equivalentes de caixa necessária para garantir o título e ter capital suficiente para administrar o negócio e satisfazer suas outras obrigações” se aproxima de US$ 1 bilhão”, disse o documento.

Embora o processo diga que Trump não pode pagar a fiança, também argumenta que o procurador-geral não precisa se preocupar em conseguir cobrar sua sentença.

“As participações imobiliárias dos réus – incluindo propriedades icônicas como 40 Wall Street, Doral Miami e Mar-a-Lago – excedem em muito o valor da sentença durante a pendência de um recurso", afirmou o documento.



A equipe de Trump também argumentou que a multa de US$ 464 milhões é “grosseiramente desproporcional” e citou o argumento apresentado durante o julgamento que durou meses, de que “não há vítimas, pois não houve danos nem perdas financeiras”.



Num documento apresentado no mês passado, os advogados de Trump pediram que o valor da fiança fosse reduzido para 100 milhões de dólares, mas o documento apresentado na segunda-feira argumenta que ele não deveria ter de prestar qualquer fiança.



Trump também pediu que, se a Divisão de Apelação do estado negar seu pedido, eles entrarão em uma suspensão temporária para que ele possa tentar levar seu caso ao mais alto tribunal do estado, o Tribunal de Apelações.

Em um caso separado no tribunal federal de Nova York, Trump postou na semana passada uma fiança de US$ 91 milhões para garantir a sentença de difamação de US$ 83 milhões da escritora E. Jean Carroll contra ele, enquanto ele também recorre do veredito.



Fonte: NBC.