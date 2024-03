Jackpot da Mega Millions sobe para quase US$ 1 bilhão

O jackpot da Mega Millions subiu para quase US$ 1 bilhão, estipulado em US$ 977 milhões até esta quarta-feira, 20. O próximo sorteio será na noite de sexta-feira, 22.



Nenhum bilhete vencedor acertou todos os seis números do jackpot de US$ 893 milhões na terça-feira, 19. Os números sorteados foram: 24, 46, 49, 62, 66 e a bola dourada 7.



O prêmio vem crescendo em 29 sorteios consecutivos desde o último jackpot acertado em 8 de dezembro.

Esta é a sexta vez na história do jogo que o jackpot chega a US$ 977 milhões, de acordo com representantes da Mega Millions. Os cinco jackpots que superaram o prêmio atual foram todos superiores a US$ 1 bilhão.



O atual recorde da premiação foi de US$ 1,6 bilhão estabelecido em agosto passado.



O único vencedor do jackpot de sexta-feira pode optar por receber uma quantia fixa de cerca de US$ 461 milhões descontados os impostos ou por meio de uma anuidade no valor total com pagamentos anuais ao longo de 30 anos.



Enquanto isso, o jackpot da Powerball também tem crescido de forma constante, atingindo cerca de US$ 687 milhões antes do sorteio desta quarta-feira. A última vitória do jackpot nesse jogo foi no dia de Ano Novo.



Os bilhetes da Mega Millions custam US$ 2 por jogo e são vendidos em 45 estados, Washington, D.C. e nas Ilhas Virgens dos EUA. As chances de ganhar o jackpot são de aproximadamente 1 em 302,6 milhões.